رئيس الإحصاء: تراجع البطالة وتحسن المؤشرات الاقتصادية

كشف بركات رئيس هيئة الإحصاء أن معدل البطالة في عام 2024 انخفض إلى نحو 6.6% مقارنة بـ7% في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

كما أشار إلى أن عدد المشتغلين بلغ حوالي 1.7 مليون شخص جديد على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد التوافق بين بيانات الجهاز ومؤشرات الأداء الاقتصادي العام.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح بركات أن معدل التضخم العام تراجع من 35% إلى نحو 27.7% في 2024، بينما بلغ التضخم السنوي في سبتمبر الماضي 10.3% مقارنة بـ11.2% في أغسطس.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت إلى 36 مليار دولار مقابل 28 مليار العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة ارتفاعًا بعدد السائحين إلى 15 مليونًا، مع توقعات بوصول العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية العام، ما يعكس تحسنًا في موارد الدولة من النقد الأجنبي.