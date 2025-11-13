الإحصاء يشارك في الاجتماع الأربعين لفريق بناء القدرات الإحصائية لخطة التنمية المستدامة 2030

تحت رعاية الشعبة الإحصائية للأمم المتحدة ( UNSD) شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بالاجتماع الأربعين للفريق رفيع المستوى المعنى بالشراكة والتنسيق لبناء القدرات في مجال الإحصاءات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ( HLG-PCCB ) والذى عقد بالعاصمة السعودية " الرياض" في الفترة من 10 ـ 11 نوفمبر 2025 ، بمشاركة 22 دولة من دول أعضاء اللجنة من رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلى المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية وذلك بمقر الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

يهدف الاجتماع الأربعون للفريق رفيع المستوى إلى دعم منظومة الإحصاءات الدولية وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير القدرات الإحصائية بما يسهم في متابعة قياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق المبادرات ذات الصلة بين دول الأعضاء .

تضمنت جلسات الاجتماع المحاور التالية : مناقشة أبرز التطورات والاتجاهات العالمية في مجال البيانات والإحصاءات ودورها في دعم التنمية المستدامة ـ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل ميدلين ومتابعة نتائج البيانات والإحصاءات من المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية ـ استعراض مستجدات الجهود الدولية لتمويل الإحصاءات وتعزيز الاستثمار في بناء القدرات وتحسين نظم البيانات ـ متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى الأمم المتحدة العالمى للبيانات 2026 ـ مراجعة خطط العمل والتوجهات الرئيسية للمجموعة خلال عام 2026 ، وبحث الأولويات المستقبلية ومسارات التنسيق بين الدول الأعضاء.

استعرض المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين النظم الإحصائية الدولية وتطوير القدرات الوطنية لإنتاج بيانات دقيقة وموثوقة ، إضافة إلى مناقشة سبل توسيع استخدام البيانات المبتكرة وأحدث المنهجيات الإحصائية الداعمة للخطط التنموية الاقتصادية ، وبحث الاستراتيجيات المعززة للملكية الوطنية للبيانات ، ودور القطاع الخاص في دعم منظومة البيانات الإحصائية للدول الأعضاء ، إلى جانب مراجعة خطة العمل لعام 2026 والاستعداد لتقديم تقرير المجموعة إلى لجنة الإحصاء بالأمم المتحدة خلال الربع الأول منه .

يذكر أن مجموعة ( HLG-PCCB ) أنشأتها اللجنة اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعين ، بعضوية رؤساء المنظمات الإحصائية الدولية والإقليمية ، ويرتكز عمل المجموعة على التعاون الدولى في تطوير الأنظمة الإحصائية ، والإشراف على علي تنظيم منتدى الأمم المتحدة العالمى للبيانات ، وتطوير استراتيجيات البيانات الإحصائية من خلال دعم الدول في تطوير سياساتها الإحصائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.