نيكول سابا تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة تلج تلج

أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “تلج تلج” والتي ستطرح غدًا على منصة الفيديوهات يوتيوب.

وعبرت نيكول سابا عن تحمسها الكبير للأغنية، ولمعرفة رد فعل الجمهور ورأيه فيها.

كانت الفنانة نيكول سابا شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير جمعتها بزوجها الفنان يوسف الخال، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز "الموريس دور" 2025.

ونشرت نيكول عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور الرومانسية التي ظهرت فيها برفقة زوجها، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جريئة بفستان أنيق، بينما ظهر يوسف الخال ببدلة كلاسيكية زادت من جاذبية الثنائي.

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، الذي أشاد بالكيمياء الواضحة بينهما، مؤكدين أنهما يشكلان أحد أجمل الثنائيات في الوسط الفني.

جاءت الجائزة بعد الأداء المميز لـ نيكول سابا خلال الموسم رمضاني وتحقيقها نجاحا كبيرا بشخصية رقية العسكري في مسلسل "وتقابل حبيب" وتفاعل الجمهور مع جرعة الشر الكبيرة التي ظهرت بها الشخصية.

وأطلت نيكول سابا، بإطلالة لافتة في حفل جوائز "موريكس دور" بعد ساعات من حصولها على جائزة التميز والإبداع بمهرجان دير جيست بمصر، كما تنتظر نيكول تكريمات جديدة خلال الفترة القادمة.