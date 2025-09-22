قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليست الكرة الذهبية فقط.. ماذا سيحصد أفضل لاعب في العالم 2025؟
مدرسة تُلزم الأهالي بتوقيع إقرار بـ سداد رسوم الكتب أو استبعاد ملف الطالب
مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
فن وثقافة

نيكول سابا أفضل ممثلة لبنانية بالدراما المصرية.. موريكس دور 2025

نيكول سابا
نيكول سابا

تواصل النجمة نيكول سابا حصد الجوائز في المهرجانات والأحداث الفنية الأقوى في العالم العربي بعد عام فني ناجح، وهذه المرة من خلال جائزة أفضل ممثلة لبنانية في الدراما المصرية ٢٠٢٥ في حفل "موريكس دور" عن دور "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض رمضان الماضي.

وتوجت نيكول بالجائزة في الاحتفالية التي تتزامن مع اليوبيل الفضي لجوائز "موريكس دور" التي أقيمت بصالة السفراء بكازينو لبنان بحضور فني ضخم ضم عدد كبير من نجوم الوطن العربي.

جائزة نيكول سابا 

جاءت الجائزة بعد الأداء المميز لـ نيكول سابا خلال الموسم رمضاني وتحقيقها نجاحا كبيرا بشخصية رقية العسكري في مسلسل "وتقابل حبيب" وتفاعل الجمهور مع جرعة الشر الكبيرة التي ظهرت بها الشخصية.

وأطلت نيكول سابا، بإطلالة لافتة في حفل جوائز "موريكس دور" بعد ساعات من حصولها على جائزة التميز والإبداع بمهرجان دير جيست بمصر، كما تنتظر نيكول تكريمات جديدة خلال الفترة القادمة.

