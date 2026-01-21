وكيل بابلو الصباغ يكشف تطورات مفاوضات الأهلي

كشف كريستوفر وينين، وكيل أعمال اللاعب بابلو الصباغ، لاعب نادي سون الكوري الجنوبي، عن مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال كريستوفر، في تصريحات تلفزيونية: “هناك محادثات قائمة بالفعل مع النادي الأهلي، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقيع الرسمي على العقود”.

وتابع: “في انتظار حسم الأمور بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل موقف النادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم بابلو صباغ، لاعب فريق سوون سيتي الكوري، موضحًا أن الصفقة لا تزال تحيط بها بعض التحفظات داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن مسؤولي الأهلي أبدوا تخوفهم من الصفقة، خاصة أن اللاعب يجيد الغناء إلى جانب كرة القدم، وهو ما أثار بعض علامات الاستفهام لديهم.

وأشار إلى أن العقبة الأبرز تتمثل في صعوبة استخراج جواز سفر فلسطيني للاعب، وهو ما قد يعرقل إتمام التعاقد بشكل كبير.