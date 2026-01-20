قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟

ديانج
ديانج

يبدو أن الأزمة حول مستقبل المالي اليو ديانج مع النادي الأهلي ما زالت تتصاعد وسط حالة من الغموض تدور حول موقف اللاعب وإصراره على عدم تجديد عقده مع الفريق في وقت يدرس فيه القلعة الحمراء خيارات عدة لضمان الاستفادة القصوى من خدماته خلال الفترة المقبلة.

حتى الآن يرفض ديانج تمديد تعاقده مع الأهلي وهو ما يضع الإدارة أمام معضلة فنية صعبة خاصة وأن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية في وسط الملعب ويقدم مستويات ثابتة ومؤثرة منذ انضمامه للفريق. 

وفي ظل هذا الوضع يدرس الجهاز الفني بقيادة ييس توروب استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي لضمان استقرار الخط الأوسط وعدم التأثر بالغيابات أو نقص الخبرات في المباريات المهمة القادمة سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال إفريقيا.

ديانج يضغط 

من جهة أخرى يحاول ديانج الضغط على الإدارة من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث تلقى اللاعب اهتمامًا من عدة أندية أوروبية أبرزها فرق إسبانية ترغب في ضمه فورا على رأسها فالنسيا وجيرونا وريال أوفيد وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مغادرته قبل نهاية الموسم.

خيارات الأهلي

ويجد الأهلي نفسه أمام خيارين واضحين وهما الأول الإبقاء على اللاعب حتى نهاية الموسم للاستفادة الفنية من قدراته وخبراته في وسط الملعب خاصة مع الحاجة الماسة لأدائه في المباريات الكبرى.

والثاني السماح له بالرحيل خلال يناير مقابل الحصول على عائد مالي مناسب قد يعوّض جزءًا من فقدانه وهو خيار قد يكون صعبًا على النادي بالنظر إلى الأهمية التكتيكية للاعب.

وتؤكد مصادر داخل النادي أن الإدارة لم تتخذ أي قرار نهائي حتى الآن وأن هناك اجتماعات مستمرة بين الإدارة والجهاز الفني لمحاولة التوصل إلى حل يرضي الطرفين سواء بالإبقاء على ديانج أو بالتفاوض على رحيله إلى أوروبا مقابل شروط مرضية للنادي.

على الصعيد الفني يمثل ديانج عنصرًا محوريًا في أسلوب اللعب الذي يعتمده توروب فهو يجمع بين القدرة على استعادة الكرة وتمرير الكرات الحاسمة والربط بين الدفاع والهجوم بسلاسة مما يجعل فقدانه مؤثرًا على أداء الفريق إذا تم السماح له بالرحيل في منتصف الموسم.

من جهة أخرى يراقب الوسط الرياضي هذه الأزمة عن كثب مع توقعات بأن أي قرار يخص اللاعب سيؤثر بشكل مباشر على سير المباريات القادمة للأهلي خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري والبطولات القارية.

ملف شائك

ويبقى موقف اليو ديانج مع الأهلي أحد أبرز الملفات الشائكة في سوق الانتقالات الشتوية حيث تتقاطع المصالح بين رغبة اللاعب في خوض تجربة أوروبية جديدة وحاجة النادي للحفاظ على استقرار فريقه الفني والنجاحات التي يسعى لتحقيقها في الموسم الحالي ليبقى السؤال الكبير: هل سيبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم ستسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا؟

