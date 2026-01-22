فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك لتأمين بديل محتمل في خط الوسط، تحسبًا للموافقة على رحيل المالي أليو ديانج إلى نادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا للمعلومات، يبرز اسم عبد الرحمن كانوتيه، لاعب وسط الترجي التونسي، كأحد الخيارات المطروحة لتعويض ديانج، حيث دخل سيد عبد الحفيظ في تواصل مبدئي مع الكابتن أنيس بوجلبان للاستفسار عن اللاعب وإمكانية ضمه، في إطار متابعة الأهلي للبدائل المتاحة..

فالنسيا يصرف النظر عن جويدو رودريجيز



من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي فالنسيا استبعد التعاقد مع الأرجنتيني جويدو رودريجيز، لاعب وسط وست هام يونايتد، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب خلافات مالية مع النادي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة باتت شبه مستحيلة في الوقت الحالي، وهو ما دفع إدارة فالنسيا لتغيير خطتها والتركيز بشكل أكبر على ضم أليو ديانج من الأهلي، لتدعيم خط الوسط قبل استئناف المنافسات.

ديانج الخيار الأقرب لتدعيم الوسط



ويواجه فالنسيا صعوبة في تلبية مطالب وست هام المادية، ما أدى إلى تجميد المفاوضات نهائيًا، رغم أن رودريجيز، صاحب الـ31 عامًا، كان الخيار المفضل للمدرب كارلوس كوربيران، نظرًا لخبرته الكبيرة بالدوري الإسباني وقدرته على تقديم الإضافة السريعة.

في المقابل، يضع فالنسيا حاليًا أليو ديانج على رأس أولوياته، وسط محاولات مكثفة للتوصل إلى اتفاق مع الأهلي، في انتظار حسم المطالب المالية للنادي المصري لإتمام الصفقة بشكل رسمي.