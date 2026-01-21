شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عرض رسمي وصل من فالنسيا الإسباني إلى النادي الأهلي من أجل شراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب أليو ديانج.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ''هناك عرض رسمي وصل من فالنسيا الإسباني إلى الأهلي من أجل شراء الفترة المتبقية من عقد ديانج، فالنسيا عارض نصف مليون يورو، إلا أن الأهلي رافض التفريط في اللاعب ومُصر على استمراره حتى نهاية الموسم نظرًا لحاجته لخدماته، إلا أن اللاعب المالي مُصر على الرحيل''



وكانت قد أفادت مصادر إعلامية إسبانية، أن نادي فالنسيا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لماذا يستهدف فالنسيا الإسباني ضم أليو ديانج؟

وفقًا إذاعة "Esport Valencia"، يأتي هذا الاهتمام بعد متابعة أداء ديانج مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أثبت قدراته على المستوى الدولي.

وأكدت التقارير ، أن ديانج ليس الخيار الوحيد لتعزيز خط وسط فالنسيا، إذ يوجد عدد من اللاعبين الآخرين مرشحين في حال تعثر الصفقة مع لاعب الأهلي، ما يعكس حرص الإدارة على تدعيم الفريق بمواهب قادرة على الإضافة.

ويوضح الخبر توجه النادي الإسباني نحو تقوية الوسط استعدادًا للموسم الجديد، مع مراقبة عدة بدائل في حال لم تتم الصفقة.