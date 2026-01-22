قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تبدأ جلسة الخميس بارتفاع جماعي للمؤشرات
سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة
غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة رغبه نادي فالنسيا في ضم أليو ديانج نجم الأهلي من أجل تدعيم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، أن التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن فالنسيا كان يرغب في الأساس في ضم  جيدو رودريجز، لاعب خط وسط ويست هام الإنجليزي ولكن تعقّد المفاوضات وعدم وجود إمكانية لإبرام اتفاق مع النادي الإنجليزي حال دون إتمام الصفقة.

وأضاف أن تعثر صفقة رودريجز دفع إدارة فالنسيا لتحويل كل تركيزها نحو أليو ديانج، باعتباره بديلاً مناسبًا وقادرًا على تلبية احتياجات الفريق في وسط الملعب، خاصة في ظل الإمكانيات البدنية والفنية التي يمتلكها 

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اسم ديانج بات مطروحًا بقوة داخل أروقة فالنسيا وسننتظر ما ستسفر عنه الاتصالات خلال الفترة المقبلة وموقف النادي الأهلي من رحيل  اللاعب.

شوبير الاهلي فالنسيا اليو ديانج

