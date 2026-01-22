شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة رغبه نادي فالنسيا في ضم أليو ديانج نجم الأهلي من أجل تدعيم خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية، أن التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن فالنسيا كان يرغب في الأساس في ضم جيدو رودريجز، لاعب خط وسط ويست هام الإنجليزي ولكن تعقّد المفاوضات وعدم وجود إمكانية لإبرام اتفاق مع النادي الإنجليزي حال دون إتمام الصفقة.

وأضاف أن تعثر صفقة رودريجز دفع إدارة فالنسيا لتحويل كل تركيزها نحو أليو ديانج، باعتباره بديلاً مناسبًا وقادرًا على تلبية احتياجات الفريق في وسط الملعب، خاصة في ظل الإمكانيات البدنية والفنية التي يمتلكها

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اسم ديانج بات مطروحًا بقوة داخل أروقة فالنسيا وسننتظر ما ستسفر عنه الاتصالات خلال الفترة المقبلة وموقف النادي الأهلي من رحيل اللاعب.