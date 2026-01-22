«نوّرت الجزيرة يا أخويا» .. كهربا يُوجّه رسالة لـ أحمد عيد بعد انتقاله للأهلي

وجّه محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي، رسالة للاعب أحمد عيد بعد انتقاله للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم ونصف، خلال الميركاتو الحالي.
وكتب كهربا لأحمد عيد عبر ستوري حسابه على انستجرام: “نورت الجزيرة يا اخويا”.
وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أحمد عيد، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من النادي المصري، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، وشارك اللاعب في مران الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.