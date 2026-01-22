قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
رياضة

«نوّرت الجزيرة يا أخويا» .. كهربا يُوجّه رسالة لـ أحمد عيد بعد انتقاله للأهلي

سارة عبد الله

وجّه محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي، رسالة للاعب أحمد عيد بعد انتقاله للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم ونصف، خلال الميركاتو الحالي.

وكتب كهربا لأحمد عيد عبر ستوري حسابه على انستجرام: “نورت الجزيرة يا اخويا”.

وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أحمد عيد، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من النادي المصري، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‏

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب‎، وشارك اللاعب في مران الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمود كهربا احمد عيد الأهلي الميركاتو الشتوي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حبس عامل 4 أيام لاتهامه بسرقة هاتف طالب بأسلوب المغافلة في القليوبية

محافظ جنوب سيناء: نولي اهتمامًا بتطوير المناطق ذات المقومات السياحية الواعدة

محافظ جنوب سيناء يتفقد مواقع واعدة بهضبة أم السيد.. شرم الشيخ على خريطة التوسع السياحي الجديد|صور

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

