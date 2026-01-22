«نوّرت الجزيرة يا أخويا» .. كهربا يُوجّه رسالة لـ أحمد عيد بعد انتقاله للأهلي

وجّه محمود كهربا، لاعب القادسية الكويتي، رسالة للاعب أحمد عيد بعد انتقاله للنادي الأهلي لمدة ٣ مواسم ونصف، خلال الميركاتو الحالي.

وكتب كهربا لأحمد عيد عبر ستوري حسابه على انستجرام: “نورت الجزيرة يا اخويا”.

كهربا على انستجرام

وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أحمد عيد، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من النادي المصري، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‏

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب‎، وشارك اللاعب في مران الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.