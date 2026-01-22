شوبير يعلق على المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمفاوضات مع الأهلي في ضم اللاعبين خلال الميريكاتو الحالي.

وكتب «شوبير» عبر حسابه على فيسبوك: "‏بنجاح بدأ محمد عبد الله مشواره مع سيراميكا كليوباترا سجل هدفا في مرمى الاتحاد بعد نزوله مباشرة بصراحة أتمني أن الصاعد أحمد عابدين هو كمان يخوض نفس التجربة وأنا متأكد من نجاحه لأن حسب معلوماتي إن المفاوضات لسه شغالة بين الأهلي وسيراميكا لضم اما بيكهام او عابدين الأهلي لم يحسم قراره بعد هل يطلع عابدين إعارة ولا بيكهام يرجع سيراميكا".

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزاً كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمرو السوالية هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15 بعد متابعة كرة مرتدة من القائم داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارضية سكنت الشباك.

ونجح محمد مجدي قفشة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

وفي الدقيقة 36 أحرز صديق أوجولا هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد كرات متبادلة مع فاخري لاكاي على حدود منطقة الجزاء ليبنج في تسجيلها وإحراز تقدم سيراميكا مجدداً.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تعزيز التقدم في الدقيقة 80 عقب إحراز الهدف الثالث بعد كرة عرضية من إسلام عيسى من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد عبد الله برأسية لتسكن الشباك.