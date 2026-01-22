قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
استدامة مالية وسط صدمات عالمية: هشام عز العرب يتوقع تراجع الفائدة إلى 12% بنهاية 2026
تُكرّس معاناةَ شعبنا.. أول تعليق من حماس حول فرضَ عقوباتٍ أمريكية على مؤسسات وشخصيات فلسطينية
السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر
أسعار النفط ترتفع هامشيا بدعم من تهدئة التوترات حول جرينلاند واضطرابات الإمدادات في كازاخستان
حمدي فتحي يخطف الأنظار رفقة ابنه في أحدث ظهور
شوبير يعلق على المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سارة عبد الله

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد، والمفاوضات مع الأهلي في ضم اللاعبين خلال الميريكاتو الحالي.

وكتب «شوبير» عبر حسابه على فيسبوك: "‏بنجاح بدأ محمد عبد الله مشواره مع سيراميكا كليوباترا سجل هدفا في مرمى الاتحاد بعد نزوله مباشرة بصراحة أتمني أن الصاعد أحمد عابدين هو كمان يخوض نفس التجربة وأنا متأكد من نجاحه لأن حسب معلوماتي إن المفاوضات لسه شغالة بين الأهلي وسيراميكا لضم اما بيكهام او عابدين الأهلي لم يحسم قراره بعد هل يطلع عابدين إعارة ولا بيكهام يرجع سيراميكا".

وحقق سيراميكا كليوباترا  فوزاً كبيرا  على نظيره الاتحاد السكندري 3-1  في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمرو السوالية هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15 بعد متابعة  كرة مرتدة من القائم داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارضية سكنت الشباك.
ونجح محمد مجدي قفشة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء 
وفي الدقيقة 36  أحرز صديق أوجولا هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد كرات متبادلة مع فاخري لاكاي  على حدود منطقة الجزاء ليبنج في تسجيلها وإحراز تقدم سيراميكا مجدداً.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تعزيز التقدم في الدقيقة 80 عقب إحراز الهدف الثالث بعد كرة عرضية من إسلام عيسى من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد عبد الله برأسية لتسكن الشباك.

