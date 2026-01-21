حقق سيراميكا كليوباترا، فوزاً كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري على حافة الخطر وسط غياب التحرك العاجل

يمرّ الاتحاد السكندري بمرحلة حرجة، حيث تتراكم المؤشرات السلبية دون استجابة توازي حجم الخطر.

وتشهد الفترة الحالية داخل الاتحاد السكندري تراجع النتائجج وغياب الاستقرار الفني وتذبذب القرارات الإدارية التي ترفض التحرك وتلبية طموحات الجماهير

ويفتقد الفريق الأول لكرة لاقدم بنادي الاتحاد السكندري الهوية داخل الملعب خلال خوض المبارايات حيث يعتمد تامر مصطفي المدير الفني للفريق على إحداث تغييرات متكررة في صفوف الفريق في ظل ضعف الحلول الهجومية والدفاعية.

سلامة لم يلبي طموحات الاتحاد السكندري

يحاول مجلس إدارة الاتحاد السكندري احتواء أزمة الفريق الأول منذ رحيل محمد مصيلحي وتولي محمد سلامة مهام النادي لحين توليه بصفة رسمية خلال نهاية العام الماضي عقب إجراء الجميعة العمومية .

ولم ينجح سلامة في إبرام صفقات للفريق بشكل دائم حيث إعتمد نادي الاتحاد السكندري ي صفقاته على الحصول على خدمات اللاعبين على سبيل الإعارة وليس التواجد الدائم من أجل إستقرار الفريق.

ويحاول مجلس إدارة الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية إبرام بعض الصفقات قبل إنتهاء القيد الشتوي الجاري ولكن يبقي العامل المادي العائق الأساسي في تحركات المجلس



موقف الاتحاد السكندري في الدوري

يتواجد الاتحاد السكندري في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .

