ثلاثية وسيطرة تامة.. سيراميكا كليوباترا يتفوق على الاتحاد ويعتلي قمة الدوري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً كبيرا على نظيره الاتحاد السكندري 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمرو السوالية هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15 بعد متابعة كرة مرتدة من القائم داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارضية سكنت الشباك.

ونجح محمد مجدي قفشة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

وفي الدقيقة 36 أحرز صديق أوجولا هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد كرات متبادلة مع فاخري لاكاي على حدود منطقة الجزاء ليبنج في تسجيلها وإحراز تقدم سيراميكا مجدداً.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تعزيز التقدم في الدقيقة 80 عقب إحراز الهدف الثالث بعد كرة عرضية من إسلام عيسى من يسار منطقة الجزاء قابلها محمد عبد الله برأسية لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الأول برصيد 32 نقطة بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عبد الرحمن جودة، محمود شبانة، عمرو صالح

الوسط: محمد توني، محمود دونجا، سيفوري إيزاك، محمد مجدى أفشة، يسري وحيد

الهجوم: فادي فريد