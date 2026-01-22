سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء

أكد عصام سالم الناقد الرياضي أن منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، مشددًا على أن المنتخب السنغالي كان الطرف الأكثر تنظيمًا وتركيزًا خلال اللقاء الحاسم.

ونفي عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، بشكل قاطع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد إبراهيم دياز، لاعب المنتخب المغربي، إهدار ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في اللحظات الحاسمة من اللقاء، مؤكدًا أن الحديث عن تمثيلية أو اتفاق مسبق لا يستند إلى أي منطق كروي.

وأوضح سالم أن إبراهيم دياز يعد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وأن الطريقة التي سدد بها ركلة الجزاء سبق أن استخدمها في مباريات سابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن ليقدم على التضحية بمسيرته أو سمعته من خلال ما وصفه البعض بـ«التمثيلية»، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة.

ووصف عصام سالم الحديث عن وجود اتفاق مسبق لإهدار ركلة الجزاء بأنه «سيناريو هابط»، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تفتقد للمنطق، خاصة في مباراة نهائية بحجم كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أن جماهير المغرب كانت ستطالب بإقالة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حال ثبوت مثل هذا الادعاء.

وفي سياق آخر، أشاد عصام سالم بنجم منتخب السنغال ساديو ماني، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب المحترف والقائد الحقيقي داخل وخارج الملعب، لما يتمتع به من التزام وانضباط وروح قيادية انعكست على أداء منتخب بلاده خلال البطولة.

وتطرق سالم إلى تصريحات سابقة لأحمد حسام ميدو بشأن لجوء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة إلى السحر خلال بطولات أمم أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأن إنجازات المنتخب المصري في تلك الفترة جاءت نتيجة العمل الجاد والتخطيط الفني السليم، وليس لأي عوامل أخرى خارجة عن إطار كرة القدم.