رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء

ابراهيم دياز
ابراهيم دياز
ميرنا محمود

أكد عصام سالم الناقد الرياضي أن منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية، مشددًا على أن المنتخب السنغالي كان الطرف الأكثر تنظيمًا وتركيزًا خلال اللقاء الحاسم.

ونفي عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، بشكل قاطع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد إبراهيم دياز، لاعب المنتخب المغربي، إهدار ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في اللحظات الحاسمة من اللقاء، مؤكدًا أن الحديث عن تمثيلية أو اتفاق مسبق لا يستند إلى أي منطق كروي.

وأوضح سالم أن إبراهيم دياز يعد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وأن الطريقة التي سدد بها ركلة الجزاء سبق أن استخدمها في مباريات سابقة، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن ليقدم على التضحية بمسيرته أو سمعته من خلال ما وصفه البعض بـ«التمثيلية»، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة.

ووصف عصام سالم الحديث عن وجود اتفاق مسبق لإهدار ركلة الجزاء بأنه «سيناريو هابط»، مؤكدًا أن مثل هذه الادعاءات تفتقد للمنطق، خاصة في مباراة نهائية بحجم كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أن جماهير المغرب كانت ستطالب بإقالة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حال ثبوت مثل هذا الادعاء.

وفي سياق آخر، أشاد عصام سالم بنجم منتخب السنغال ساديو ماني، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب المحترف والقائد الحقيقي داخل وخارج الملعب، لما يتمتع به من التزام وانضباط وروح قيادية انعكست على أداء منتخب بلاده خلال البطولة.

وتطرق سالم إلى تصريحات سابقة لأحمد حسام ميدو بشأن لجوء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة إلى السحر خلال بطولات أمم أفريقيا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، وأن إنجازات المنتخب المصري في تلك الفترة جاءت نتيجة العمل الجاد والتخطيط الفني السليم، وليس لأي عوامل أخرى خارجة عن إطار كرة القدم.

