أتوبيسات لجمهور الأهلي لدعم الفريق أمام يانج افريكانز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لخوض مباراة يانج أفريكانز، المقرر أن تجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “بداية من الساعة العاشرة صباحا هتكون هناك أتوبيسات للإسكندرية لجمهور الأهلي من أمام النادي الأهلي في الشيخ زايد ويجب ان تكون التذكرة والفان اي دي مع كل مشجع”.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء غدا الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏