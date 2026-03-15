رودري: مانشستر سيتي قادر على تعويض الخسارة أمام ريال مدريد

يرى الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب نادي مانشستر سيتي، أن فريقه قادر على تعويض الخسارة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رودري، في تصريحات إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "يجب أن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص من أجل تعويض الخسارة في لقاء الذهاب".

وأضاف: "صحيح أننا لم نتمكن من ذلك في لقاء الذهاب، ولكن يجب أن تنهض في اللقاء، فلدينا مباراة مهمة يوم الثلاثاء، وقبل كل شيء، أن يؤمن الفريق بقدرته".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تتبقى مباراة الإياب، يجب تحليل ما فعلناه بشكل خاطئ في لقاء الذهاب وتصحيحه، وقبل كل شيء، أمام ريال مدريد عليك وضع الكرة داخل الشباك".