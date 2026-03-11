شرطة مانشستر تحقق مع رودري بعد شكاوى الجيران بسبب طائرة مسيرة

فتحت شرطة مانشستر تحقيقًا بعد شكاوى قدمها جيران لاعب مانشستر سيتي الإسباني رودري بشأن استخدامه لطائرة مسيرة من شرفته في شقته الفاخرة بمنطقة سالفورد وسط المدينة.

وأفادت تقارير صحفية، منها ديلي ميل وذا صن، بأن الطائرة المسيرة اقتربت من نوافذ بعض الجيران، ما أثار مخاوفهم من انتهاك الخصوصية، واعتبروه تصرفًا مزعجًا وغير مقبول.

وقال أحد الجيران: "زوجتي متوترة للغاية. رودري وطائرته المسيرة يضايقاننا. نعيش في شقة شاهقة، وآخر شيء تتوقعه عند مشاهدة التلفزيون هو رؤية طائرة بدون طيار على بعد متر واحد من نافذتنا".

وأضاف ساكن آخر في الطابق 34 أنهم شاهدوا ضوءًا أخضر وامضًا خارج نافذتهم قبل انتقاله إلى فناء رودري في الطابق العلوي.

وقدم الجيران شكواهم عبر مجموعة واتساب الخاصة بالمبنى، مؤكدين أن سلوك اللاعب قد ينتهك قوانين الخصوصية ولوائح تحليق الطائرات بدون طيار.

ونشرت بعض التقارير صورًا لرودري على شرفته وهو يحمل جهاز التحكم بالطائرة المسيرة.

في بريطانيا، تشدد هيئة الطيران المدني (CAA) على ضرورة احترام الخصوصية عند تشغيل الطائرات بدون طيار، ويجب على الطيارين اجتياز اختبار كتابي والتسجيل لدى الهيئة قبل تحليق معظم الطائرات.

ولا تزال الشرطة تحقق في الشكاوى، ولم يصدر عن رودري أي تعليق رسمي حتى الآن.