قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات بأزمة مستحقات زيزو.. الزمالك يتجاهل واللاعب يطالب المجلس بالاعتذار

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل جديدة بشأن أزمة  المستحقات مع اللاعب أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك .

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص | حتى الآن لا يوجد أي محاولات للتواصل من مسؤولي الزمالك مع زيزو أو والده لحل أزمة المستحقات".

وأضاف:"مصدر مقرب من اللاعب اكد ان زيزو يُبدي مرونة كاملة لحل الملف وديًا، بشرط رد اعتبار أدبي مُعلن يتضمنه صيغة اعتذار عن ما بدر من تصريحات مسيئة وغير مسؤولة من بعض مسؤولي النادي والتي تسببت في اهانات غير مسبوقة للاعب ووالده وعائلته، وفي هذه الحالة فقط سيكون اللاعب مستعداً للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته احترامًا لتاريخه مع النادي وتقديرًا لجماهير الزمالك".


كشف إلاعلامي سيف زاهر عن مساهمات الاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :زيزو ساهم في 8 أهداف مع الأهلي حتى الآن ببطولة الدوري .

الإعلامي أمير هشام أمير هشام أزمة المستحقات أحمد سيد زيزو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

مسلسل ناس الأردني

انتهاء تصوير الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس.. والعرض في رمضان

محمد محمود

محمد محمود يخطف الأنظار فى مسلسل بيت بابا

فيلم Melania

ميلانيا ترامب: فيلم Melania يعكس صورتي الحقيقية

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد