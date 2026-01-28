تطورات بأزمة مستحقات زيزو.. الزمالك يتجاهل واللاعب يطالب المجلس بالاعتذار

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل جديدة بشأن أزمة المستحقات مع اللاعب أحمد سيد زيزو ونادي الزمالك .

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص | حتى الآن لا يوجد أي محاولات للتواصل من مسؤولي الزمالك مع زيزو أو والده لحل أزمة المستحقات".

وأضاف:"مصدر مقرب من اللاعب اكد ان زيزو يُبدي مرونة كاملة لحل الملف وديًا، بشرط رد اعتبار أدبي مُعلن يتضمنه صيغة اعتذار عن ما بدر من تصريحات مسيئة وغير مسؤولة من بعض مسؤولي النادي والتي تسببت في اهانات غير مسبوقة للاعب ووالده وعائلته، وفي هذه الحالة فقط سيكون اللاعب مستعداً للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته احترامًا لتاريخه مع النادي وتقديرًا لجماهير الزمالك".



كشف إلاعلامي سيف زاهر عن مساهمات الاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :زيزو ساهم في 8 أهداف مع الأهلي حتى الآن ببطولة الدوري .