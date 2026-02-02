البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا على أعلى مستوى، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي سيتم الاعتماد عليها في اللقاء الصعب أمام حامل اللقب.



موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي

يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره النادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة الأهلي وسعي البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

البنك الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات

كان فريق البنك الأهلي قد نجح في استعادة نغمة الانتصارات خلال الجولة الماضية من الدوري، بعدما حقق فوزًا مهمًا على فريق المقاولون العرب بهدف دون رد. وجاء هذا الانتصار ليضع حدًا لسلسلة من التعادلات التي لاحقت الفريق في الجولات السابقة، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الأهلي.

ترتيب البنك الأهلي في جدول الدوري

يحتل البنك الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعد خوضه 14 مباراة حتى الآن. ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات، بينما تعادل في 8 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط. وسجل لاعبو البنك الأهلي 13 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم 7 أهداف، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين الجانبين الدفاعي والهجومي



