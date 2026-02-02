رضا عبد العال: زيزو خارج الخدمة في الأهلي

تحدث رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لا يظهر بالمستوى نفسه الذي اعتاد عليه الجمهور خلال فترته مع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً باهتًا خلال مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وظهر خلالها خارج الخدمة تمامًا.



وأوضح عبد العال، خلال تصريحاته ببرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، أن زيزو يبدو مختفيًا منذ انتقاله إلى الأهلي، معتبرًا أن التعاقد معه لم يكن ضروريًا في ظل عدم حاجة الفريق إلى خدماته، خاصة مع تواجد عدد كبير من النجوم داخل صفوف الفريق، وهو ما انعكس سلبًا على مستواه الفني.

رضا عبد العال: زيزو مختفي من غير ضربات الجزاء.. ومصطفى شوبير أنقذ الأهلي



وأضاف أن زيزو فقد العديد من أدواره المؤثرة التي كان يتميز بها سابقًا، مثل تنفيذ ركلات الجزاء والكرات العرضية، حيث لم يعد المسدد الأول بعد انتقاله للأهلي، ما ساهم في تراجع تأثيره داخل الملعب.



وفي سياق متصل، أشاد رضا عبد العال بمستوى مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يُعد مكسبًا كبيرًا للنادي الأهلي ويستحق الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، مشيرًا إلى أن تألقه في مباراة يانج أفريكانز كان له دور حاسم، ولولاه لكان الفريق في موقف أكثر صعوبة بعد تصديه لعدة فرص محققة.