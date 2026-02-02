قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
رضا عبد العال: زيزو خارج الخدمة في الأهلي

تحدث رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه لا يظهر بالمستوى نفسه الذي اعتاد عليه الجمهور خلال فترته مع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم أداءً باهتًا خلال مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وظهر خلالها خارج الخدمة تمامًا.


وأوضح عبد العال، خلال تصريحاته ببرنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، أن زيزو يبدو مختفيًا منذ انتقاله إلى الأهلي، معتبرًا أن التعاقد معه لم يكن ضروريًا في ظل عدم حاجة الفريق إلى خدماته، خاصة مع تواجد عدد كبير من النجوم داخل صفوف الفريق، وهو ما انعكس سلبًا على مستواه الفني.


وأضاف أن زيزو فقد العديد من أدواره المؤثرة التي كان يتميز بها سابقًا، مثل تنفيذ ركلات الجزاء والكرات العرضية، حيث لم يعد المسدد الأول بعد انتقاله للأهلي، ما ساهم في تراجع تأثيره داخل الملعب.


وفي سياق متصل، أشاد رضا عبد العال بمستوى مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يُعد مكسبًا كبيرًا للنادي الأهلي ويستحق الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، مشيرًا إلى أن تألقه في مباراة يانج أفريكانز كان له دور حاسم، ولولاه لكان الفريق في موقف أكثر صعوبة بعد تصديه لعدة فرص محققة.

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

مايكروسوفت

مايكروسوفت تعترف بخلل في ويندوز 11.. تحديثات أخيرة تسببت في تعطل الأجهزة

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

