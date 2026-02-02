قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
راجعين يا هوى.. ممدوح عباس يثير الجدل بمنشور حول أرض الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس
علا محمد

علق ممدوح عباس ،رئيس نادي الزمالك السابق، على الحالة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي اكس :"
راجعین یا هوی یا راجعین.. يا زهرة البساتين.. عن عشقي وحبي لنادي الزمالك أتحدث.. نمت قرير العين".

وأضاف: "من يستطيع أن يغلق نادي الزمالك؟ فسيبقى نادي الزمالك قلعة مهما تعرض لمؤامرات رخيصة، ولي طلب أعيدوا لنادي الزمالك ما سلبتموه منه عدلا وإنصافا، أقصد أرض أكتوبر".


وأكد الإعلامي خالد الغندور  أن مجلس إدارة الزمالك يرى في ممدوح عباس أحد أهم الداعمين التاريخيين للنادي، خاصة أنه وقف بجوار الفريق في أوقات صعبة وساهم في تجاوز العديد من الأزمات السابقة، وهو ما جعله محل ثقة لدى قطاعات واسعة داخل النادي وجماهيره.

انتظار قرار عباس

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب ممدوح عباس، في انتظار قراره النهائي بشأن العودة لدعم الزمالك مجددًا، في ظل حاجة النادي إلى تضافر الجهود من أجل استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة


وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط  للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  ٧٥ بعد  ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.

