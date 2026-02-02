قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
تواصل داخل الزمالك مع ممدوح عباس لدعم الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات جديدة داخل أروقة نادي الزمالك، تهدف إلى تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها النادي على المستويين الفني والإداري.

شكر خاص على دعم صفقة بنتايج

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج «ستاد المحور»، أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أجروا اتصالات مباشرة برجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، من أجل توجيه الشكر له على دوره البارز في دعم النادي مؤخرًا، وبالأخص مساهمته في إنهاء ملف اللاعب المغربي محمود بنتايج، والذي كان يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا على القلعة البيضاء.

طلب صريح بالعودة للمساندة

وأشار الغندور إلى أن هذه المكالمات لم تقتصر على توجيه الشكر فقط، بل شهدت طلبًا واضحًا وصريحًا من مجلس الإدارة لممدوح عباس، بضرورة العودة مرة أخرى لمساندة الزمالك خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الدعم المالي أو المساعدة في حل بعض الملفات الشائكة.
 

ثقة في دور عباس التاريخي
 

وأكد الإعلامي أن مجلس إدارة الزمالك يرى في ممدوح عباس أحد أهم الداعمين التاريخيين للنادي، خاصة أنه وقف بجوار الفريق في أوقات صعبة وساهم في تجاوز العديد من الأزمات السابقة، وهو ما جعله محل ثقة لدى قطاعات واسعة داخل النادي وجماهيره.

انتظار قرار عباس

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب ممدوح عباس، في انتظار قراره النهائي بشأن العودة لدعم الزمالك مجددًا، في ظل حاجة النادي إلى تضافر الجهود من أجل استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة


 

