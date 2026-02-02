تواصل داخل الزمالك مع ممدوح عباس لدعم الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات جديدة داخل أروقة نادي الزمالك، تهدف إلى تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها النادي على المستويين الفني والإداري.

شكر خاص على دعم صفقة بنتايج

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج «ستاد المحور»، أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أجروا اتصالات مباشرة برجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، من أجل توجيه الشكر له على دوره البارز في دعم النادي مؤخرًا، وبالأخص مساهمته في إنهاء ملف اللاعب المغربي محمود بنتايج، والذي كان يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا على القلعة البيضاء.

طلب صريح بالعودة للمساندة

وأشار الغندور إلى أن هذه المكالمات لم تقتصر على توجيه الشكر فقط، بل شهدت طلبًا واضحًا وصريحًا من مجلس الإدارة لممدوح عباس، بضرورة العودة مرة أخرى لمساندة الزمالك خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الدعم المالي أو المساعدة في حل بعض الملفات الشائكة.



ثقة في دور عباس التاريخي



وأكد الإعلامي أن مجلس إدارة الزمالك يرى في ممدوح عباس أحد أهم الداعمين التاريخيين للنادي، خاصة أنه وقف بجوار الفريق في أوقات صعبة وساهم في تجاوز العديد من الأزمات السابقة، وهو ما جعله محل ثقة لدى قطاعات واسعة داخل النادي وجماهيره.

انتظار قرار عباس

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن الكرة الآن في ملعب ممدوح عباس، في انتظار قراره النهائي بشأن العودة لدعم الزمالك مجددًا، في ظل حاجة النادي إلى تضافر الجهود من أجل استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على البطولات خلال المرحلة المقبلة



