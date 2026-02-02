إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب



أشاد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، بالفوز المهم الذي حققه الفريق على المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت صعب ويعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع الظروف المعقدة.



وقال صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:"الفوز مهم للزمالك، نحن ندرك قيمة النادي وأهمية كل مباراة، خاصة خارج ملعبنا، ونعلم مدى تأثير النتائج على الفريق."



وأضاف أن ناشئي الزمالك يمتلكون إمكانات فنية عالية، وأن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يثق بقدراتهم، رغم المعاناة من نقص عدد اللاعبين المتاحين للمشاركة في المباريات.



وأشار إلى أن محمد السيد والخضري خاضا المباراة رغم معاناتهما من نزلة برد، مؤكدًا أن تضحيات اللاعبين كانت ضرورية للفريق.



وتطرق صلاح للحديث عن آدم كايد، مؤكدًا أنه أصبح أكثر فعالية في مركز رقم 10، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ في التأقلم والظهور بشكل جيد للمباراة الثالثة على التوالي.

وبخصوص الحارس محمد عواد، قال المدرب العام: "عواد موجود ضمن قائمة الفريق، ومعتمد جمال يضع مصلحة الفريق أولًا، وإن شاء الله سيشارك معنا في الفترة المقبلة".



وأشاد صلاح باللاعب بنتايج، مؤكدًا أنه يحتاج لبعض الوقت ليصبح جزءًا أساسيًا من تشكيلة الفريق.