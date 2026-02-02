قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب

أشاد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، بالفوز المهم الذي حققه الفريق على المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الانتصار جاء في توقيت صعب ويعكس قدرة اللاعبين على التعامل مع الظروف المعقدة.


وقال صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:"الفوز مهم للزمالك، نحن ندرك قيمة النادي وأهمية كل مباراة، خاصة خارج ملعبنا، ونعلم مدى تأثير النتائج على الفريق."


وأضاف أن ناشئي الزمالك يمتلكون إمكانات فنية عالية، وأن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يثق بقدراتهم، رغم المعاناة من نقص عدد اللاعبين المتاحين للمشاركة في المباريات.


وأشار إلى أن محمد السيد والخضري خاضا المباراة رغم معاناتهما من نزلة برد، مؤكدًا أن تضحيات اللاعبين كانت ضرورية للفريق.


وتطرق صلاح للحديث عن آدم كايد، مؤكدًا أنه أصبح أكثر فعالية في مركز رقم 10، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ في التأقلم والظهور بشكل جيد للمباراة الثالثة على التوالي.
وبخصوص الحارس محمد عواد، قال المدرب العام: "عواد موجود ضمن قائمة الفريق، ومعتمد جمال يضع مصلحة الفريق أولًا، وإن شاء الله سيشارك معنا في الفترة المقبلة".


وأشاد صلاح باللاعب بنتايج، مؤكدًا أنه يحتاج لبعض الوقت ليصبح جزءًا أساسيًا من تشكيلة الفريق.

