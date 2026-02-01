شوط أول إيجابي بين الزمالك والمصري بالكونفدرالية الإفريقية

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٢٤ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا

وحصل آدم كايد لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 43 لعرقلة لاعب المصري

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.ك نتيجة عرقلة متعمدة للاعب المصري.