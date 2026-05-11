بعد الاعتذار .. موقف حسام حسن من ضم ناصر ماهر لمعسكر المنتخب

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر عن تطورات موقف ناصر ماهر من العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد الأزمة الأخيرة التي أبعدته عن الحسابات الفنية خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، لا يمانع فكرة ضم اللاعب مجددا، خاصة بعد قيام ناصر ماهر بالاعتذار عن المواقف السابقة، وإبداء رغبته في العودة وتمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن حسام حسن يضع مصلحة المنتخب فوق أي اعتبارات شخصية، وأن الباب لا يزال مفتوحًا أمام جميع اللاعبين الذين يقدمون مستويات قوية مع أنديتهم ويلتزمون داخل وخارج الملعب.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب مستوى ناصر ماهر بشكل مستمر مع الزمالك، في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مؤخرا، وهو ما أعاد اسمه إلى دائرة الترشيحات للانضمام إلى المعسكرات القادمة.

وفي الوقت نفسه، شدد المصدر على أن القرار النهائي بشأن ضم اللاعب سيظل مرتبطا باحتياجات الجهاز الفني الفنية، ومدى جاهزية اللاعب للمشاركة مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

ناصر ماهر يعتذر لحسام وإبراهيم حسن ويؤكد: جاهز لتمثيل منتخب مصر



أعرب ناصر ماهر نجم بيراميدز عن اعتذاره للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن أي سوء فهم سابق لم يكن مقصودًا.

اعتزار ناصر ماهر

وقال ناصر ماهر، خلال تصريحات عبر قناة النهار، إنه يعتذر للكابتن حسام والكابتن إبراهيم عن أي أمور تم تفسيرها بشكل خاطئ، موضحًا أن كل ما بدر منه كان بدافع رغبته وطموحه في تمثيل منتخب مصر.

وأضاف اللاعب: “أتمنى أكون موجود في منتخب مصر، فهذا شرف لأي لاعب، وأنا جاهز بنسبة 100% في أي وقت يتم استدعائي فيه”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للجهاز الفني، ورغبته في فتح صفحة جديدة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.