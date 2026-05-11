حلم الفراعنة يبدأ من جديد.. هل يكتب منتخب مصر التاريخ في مونديال 2026؟

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار الجماهير العربية والمصرية نحو منتخب مصر الذي يستعد لخوض رابع مشاركة له في تاريخ كأس العالم بعد نجاحه في التأهل إلى مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عقب غيابه عن النسخة الماضية في قطر 2022.

مجموعة متوازنة وطموحات كبيرة للفراعنة

وأسفرت قرعة البطولة التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في مجموعة تبدو متوازنة نسبيا لكنها تحمل تحديات قوية للفراعنة الطامحين لتحقيق مشاركة استثنائية.

ويدخل المنتخب المصري البطولة بطموحات مختلفة هذه المرة بعدما أصبح الهدف الرئيسي هو تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال وتحقيق إنجاز يليق بتاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

محمد صلاح يقود جيل الأحلام

ويقود منتخب مصر جيل مميز يتقدمه النجم العالمي محمد صلاح، قائد المنتخب وهدافه الأول، إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، وهي مجموعة تعول عليها الجماهير المصرية كثيرًا من أجل تقديم بطولة تاريخية وترك بصمة قوية في كأس العالم.

ويمثل مونديال 2026 فرصة ذهبية للفراعنة لتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في مشاركاته السابقة خاصة بعد الخروج المبكر من نسخة روسيا 2018 دون تحقيق أي انتصار وهو ما زاد من رغبة اللاعبين والجهاز الفني في كتابة فصل جديد أكثر إشراقًا في تاريخ الكرة المصرية.

حسام حسن يعيد الروح إلى المنتخب

ويعد حسام حسن أحد أبرز أسباب حالة التفاؤل داخل الشارع الرياضي المصري، بعدما نجح منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب في فبراير 2024 خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، في إعادة الروح القتالية والانضباط الفني إلى صفوف الفريق.

ويمتلك "العميد" تاريخا كبيرا كلاعب ومدرب، حيث يُعتبر الهداف التاريخي لمنتخب مصر وأحد أبرز أساطير الكرة المصرية، بعدما حقق العديد من الإنجازات بقميصي الأهلي والزمالك، إلى جانب تجاربه الاحترافية مع باوك اليوناني ونيوشاتل السويسري.

وبعد اعتزاله كرة القدم، خاض حسام حسن تجارب تدريبية عديدة مع أندية جماهيرية، أبرزها المصري والزمالك والإسماعيلي، قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني ويعيده سريعًا إلى الطريق الصحيح.

أرقام مميزة للفراعنة في التصفيات

وقدم منتخب مصر مشوارا قويا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت قيادة حسام حسن، بعدما تصدر المجموعة الأولى التي ضمت بوركينا فاسو وسيراليون وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي.

ونجح الفراعنة في حصد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي خسارة، في إنجاز تاريخي يُعد الأول من نوعه منذ أكثر من 90 عامًا.

كما ظهر المنتخب المصري بصورة مميزة هجوميًا ودفاعيًا، بعدما سجل لاعبوه 20 هدفًا خلال التصفيات كان لمحمد صلاح النصيب الأكبر منها بتسجيله 9 أهداف، بينما استقبلت شباك الفراعنة هدفين فقط طوال مشوار التصفيات.

حلم مصري بكتابة التاريخ

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتزايد طموحات الجماهير المصرية بأن يقدم المنتخب مشاركة مختلفة واستثنائية لا تقتصر فقط على الظهور المشرف بل تمتد لتحقيق إنجاز تاريخي يمنح الفراعنة مكانة جديدة بين كبار منتخبات العالم، ويعيد الكرة المصرية إلى الواجهة العالمية من جديد.

