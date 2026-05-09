بعثة منتخب مصر للناشئين تصل المغرب استعدادًا لـ أمم إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 إلى المغرب ظهر أمس الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين، والتي تعد محطة مهمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامته نهاية العام الجاري.

ويأمل المنتخب المصري في تقديم مستويات قوية خلال البطولة، خاصة في ظل المنافسة القوية المنتظرة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة منتخب إثيوبيا يوم 13 مايو الجاري.

وليد درويش يترأس البعثة والجهاز الفني يكتمل

ويترأس بعثة المنتخب الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، برفقة الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 26 لاعبًا تم اختيارهم لخوض منافسات البطولة.

ويقود الجهاز الفني حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، بينما يتولى أمير عبد الحميد مهمة تدريب حراس المرمى. ويضم الجهاز أيضًا عددًا من العناصر الإدارية والطبية لتوفير أفضل إعداد ممكن للاعبين خلال البطولة.

قائمة قوية تضم محترفين وعناصر واعدة

وشهدت قائمة المنتخب تواجد عدد من المواهب البارزة من الأندية المصرية المختلفة، إلى جانب بعض اللاعبين المحترفين بالخارج، في مقدمتهم أمير حسن لاعب أوتريخت الهولندي، وعمر فودة لاعب النصر الإماراتي، ومحمد نور لاعب سوكال ريد ليفربول الأمريكي، وأمير أبوالعز لاعب مونزا الإيطالي.

وضمت القائمة عناصر من الأهلي والزمالك وإنبي وزد وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، في إطار سعي الجهاز الفني للاستفادة من أفضل العناصر المتاحة.

طموحات كبيرة للفراعنة في البطولة

ويطمح منتخب مصر للناشئين إلى تحقيق بداية قوية في البطولة الإفريقية، من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من اتحاد الكرة بقطاع الناشئين والعمل على تجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية بصورة مميزة خلال السنوات المقبلة