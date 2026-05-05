منتخب الناشئين يخسر أمام زمالك 2005 ودياً

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، سلسلة مبارياته الودية، بمواجهة الزمالك، مواليد 2005، في المباراة، التي انتهت لصالح الزمالك 1/2، وذلك في المباراة، التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأبدى حسين عبداللطيف رضاه التام عن التجربة، مؤكداً أن المباراة شهدت مشاركة 22 لاعباً، بهدف وصول جميع اللاعبين إلى فورمة المباريات، خاصة وأن المباراة هي الأخيرة في معسكر المنتخب، الذي انطلق 11 أبريل الماضي، وشهد 6 مباريات، منها 3 مباريات دولية أمام منتخبي الجزائر واليابان.

تفاصيل المباراة

وشهدت المباراة اليوم، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، وكذلك محمد أبوحسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير حراس المرمى، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2007، وشريف عبدالفضيل، المدرب العام لمنتخب الشباب، ومحمود فايز، مدير إدارة التحليل بالاتحاد المصري.

الجدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني، مواليد 2009، سيغادر القاهرة صباح الجمعة المقبل، إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم.