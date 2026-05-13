تشكيل منتخب الناشئين أمام إثيوبيا في بداية مشواره بكأس أفريقيا تحت 17 سنة

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة "الفراعنة" أمام إثيوبيا في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عبد الله عمرو 20 ' آدم يوسف 3 ' عادل علاء 6 ' ياسين تامر 4.

خط الوسط : أحمد بشير 8 ' عمر فودة 21.

ثلاثي وسط مهاجم : محمد جمال 7 ' أحمد صفوت 10 ' دنيال تامر 11.

مهاجم: عبد العزيز خالد (إيفونا) 17.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد عبيد 1، ومحمد السيد (الديزل) 2، ومحمد نور 5، وأدهم حسيب 9، وأمير حسن 12، ويوسف عثمان 13، وزياد سعودي 14، وسيف كريم 18، وخالد مختار 19، وسيف المهدي 24.