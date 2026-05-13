قبل لقاء منتخب مصر.. نظام بطولة أمم أفريقيا للناشئين والصعود لكأس العالم

يستعد منتخب مصر للناشئين للظهور الأول في منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 المقرر انطلاقها اليوم بالمغرب.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

وتقام مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم، الأربعاء، بمدينة سلا المغربية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

نظام بطولة أمم أفريقيا للناشئين

وتقام بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 16 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة بـ 4 فرق ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مرحلة دور ربع ونصف النهائي وكذلك النهائي بنظام خروج المغلوب كما هو معتاد.

أما عن المشاركة في بطولة كأس العالم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر زيادة عدد مقاعد أفريقيا في البطولة لتصبح 10 مقاعد بدلا من 4، وبالتالي يشارك كل منتخبات دور ربع النهائي مع اختيار أفضل منتخبين في المركز الثالث بالمجموعات.