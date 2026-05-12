منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا

اختتم المنتخب الوطني، تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب إثيوبيا، المقرر لها غدًا الأربعاء، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد المران اليوم، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، والدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، بقيادة حسين عبداللطيف، على الكرات الثابتة في التدريب الأخير، قبل مواجهة إثيوبيا، وكذلك شهد المران تدريبات على طرق متنوعة لإنهاء الهجمات.

يذكر أن منتخبنا الوطني، تحت 17 عاماً، يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم منتخبات: المغرب، تونس وإثيوبيا.