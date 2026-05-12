كهرباء الإسماعيلية يحقق الفوز أمام الجونة في الدوري

حقق فريق كهرباء الاسماعيلية الفوز أمام الجونة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الفوز لكهرباء الإسماعيلية حسن الشاذلي نجم الفريق في الدقيقة 65 من اللقاء.



وجاء تشكيل الجونه كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق - أحمد عبد الرسول - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - رضا صلاح.

الهجوم: عمرو خالد بيبو - محمد النحاس - علي الزاهدي.

على مقاعد البدلاء: أحمد مسعود - مروان محسن - محمد محمود - سيف شيكا - أحمد جمال - أحمد بلية - عبد الله السعيد - مصطفى مطاوع - هشام وائل.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الجونة عند 39 نقطة في المركز الرابع.

بينما ارتفع رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية إلى 30 نقطة في المركز العاشر.