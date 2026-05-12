أوتشوا ينضمّ لمعسكر المكسيك

أعلن حارس مرمى المكسيك جييرمو أوتشوا انضمامه إلى معسكره التدريبي الأخير مع المنتخب الوطني إذ يقترب اللاعب المخضرم من المشاركة للمرة السادسة على الأرجح في كأس العالم الشهر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع ضم الحارس 40 عاما إلى تشكيلة المدرب خافيير أغيري لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو.

وكتب أوتشوا على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "لم يكن ارتداء هذا القميص مرة أخرى أمرا عاديا أبدا... بل شرف".

وأضاف: "يبدأ اليوم معسكر التدريب الأخير لي. لكنني أرى الأمر بشكل مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس الحماس الذي كان يشعر به الطفل الذي حلم يوما بالدفاع عن هذا الشعار".

من المقرر أن يصبح أوتشوا أحد اللاعبين القلائل الذين يشاركون في ست نسخ من بطولات كأس العالم، إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن مثّل المكسيك سابقا في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

ألمح الحارس أيضا إلى أنّ البطولة قد تشكل نهاية مسيرته الكروية، إذ قال لشبكة تودن المكسيكية الشهر الماضي: "قد تنتهي مسيرتي بعد كأس العالم".

وكتب أوتشوا: "عشت ليالٍ لا تنسى، ولعبت مباريات لا تحصى، ولا تزال هناك أناشيد تثير بداخلي مشاعر جياشة ولحظات غيرت حياتي إلى الأبد".

وأضاف: "مع ذلك، في كل مرة تستدعيني المكسيك، يتحرك شيء ما بداخلي من جديد".

ويعدّ أوتشوا، الذي يلعب حاليا مع نادي ليماسول المنافس في الدوري القبرصي وخاض أكثر من 150 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، أحد أبرز لاعبي البلاد بعد أدائه المميز في كأس العالم.

ستنهي المكسيك استعداداتها لكأس العالم بمباريات ودية أمام غانا وأستراليا وصربيا قبل أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الأولى في 11 يونيو.