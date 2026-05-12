الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أوتشوا ينضمّ لمعسكر المكسيك

حسام الحارتي

أعلن حارس مرمى المكسيك جييرمو أوتشوا انضمامه إلى معسكره التدريبي الأخير مع المنتخب الوطني إذ يقترب اللاعب المخضرم من المشاركة للمرة السادسة على الأرجح في كأس العالم الشهر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع ضم الحارس 40 عاما إلى تشكيلة المدرب خافيير أغيري لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو.

وكتب أوتشوا على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "لم يكن ارتداء هذا القميص مرة أخرى أمرا عاديا أبدا... بل شرف".

وأضاف: "يبدأ اليوم معسكر التدريب الأخير لي. لكنني أرى الأمر بشكل مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس الحماس الذي كان يشعر به الطفل الذي حلم يوما بالدفاع عن هذا الشعار".

من المقرر أن يصبح أوتشوا أحد اللاعبين القلائل الذين يشاركون في ست نسخ من بطولات كأس العالم، إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن مثّل المكسيك سابقا في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

ألمح الحارس أيضا إلى أنّ البطولة قد تشكل نهاية مسيرته الكروية، إذ قال لشبكة تودن المكسيكية الشهر الماضي: "قد تنتهي مسيرتي بعد كأس العالم".

وكتب أوتشوا: "عشت ليالٍ لا تنسى، ولعبت مباريات لا تحصى، ولا تزال هناك أناشيد تثير بداخلي مشاعر جياشة ولحظات غيرت حياتي إلى الأبد".

وأضاف: "مع ذلك، في كل مرة تستدعيني المكسيك، يتحرك شيء ما بداخلي من جديد".

ويعدّ أوتشوا، الذي يلعب حاليا مع نادي ليماسول المنافس في الدوري القبرصي وخاض أكثر من 150 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، أحد أبرز لاعبي البلاد بعد أدائه المميز في كأس العالم.

ستنهي المكسيك استعداداتها لكأس العالم بمباريات ودية أمام غانا وأستراليا وصربيا قبل أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الأولى في 11 يونيو.

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها .. اعرف جميع أحكام أضيحة العيد

ما أفضل وقت لنحـ.ـر الأضحية؟.. أمين الإفتاء: بحسب ما يتيسر خلال أيام التشريق

دار الإفتاء توضح ثواب وفضل صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

