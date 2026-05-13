شوط أول سلبي بين منتخب مصر وأثيوبيا في أمم أفريقيا تحت 17 سنة

أنتهت أحداث الشوط الأول بتعادل منتخب مصر مع منافسه أثيوبيا سلبيا في المباراة المقامة حاليا في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عبد الله عمرو 20 ' آدم يوسف 3 ' عادل علاء 6 ' ياسين تامر 4.

خط الوسط : أحمد بشير 8 ' عمر فودة 21.

ثلاثي وسط مهاجم : محمد جمال 7 ' أحمد صفوت 10 ' دنيال تامر 11.

مهاجم: عبد العزيز خالد (إيفونا) 17.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد عبيد 1، ومحمد السيد (الديزل) 2، ومحمد نور 5، وأدهم حسيب 9، وأمير حسن 12، ويوسف عثمان 13، وزياد سعودي 14، وسيف كريم 18، وخالد مختار 19، وسيف المهدي 24.

نظام بطولة أمم أفريقيا للناشئين

وتقام بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 16 فريقا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة بـ 4 فرق ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مرحلة دور ربع ونصف النهائي وكذلك النهائي بنظام خروج المغلوب كما هو معتاد.

أما عن المشاركة في بطولة كأس العالم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر زيادة عدد مقاعد أفريقيا في البطولة لتصبح 10 مقاعد بدلا من 4، وبالتالي يشارك كل منتخبات دور ربع النهائي مع اختيار أفضل منتخبين في المركز الثالث بالمجموعات.