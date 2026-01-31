سعر الذهب اليوم 31-1-2026

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

مع بدء تداولات الصباحية استمر ثبات سعر جرام الذهب من دون أي تغير شاملًا بذلك معظم الأعيرة الذهبية .

انخفاض كبير

وشهدت المشغولات الذهبية هبوطًا حادًا مع انتهاء تعاملات أمس الجمعة بمختلف الأعيرة الصفراء.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر جرام الذهب للنزيف بقيمة تبلغ 675 جنيه من قيمته في يوم واحد وذلك مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

آخر تحديث في سعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6775 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7742 جنيه للبيع و 7857 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6775 جنيه للبيع و 6875 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5807 جنيه للبيع و 5892 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للبيع و 55 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5008 دولار للبيع و 5010 دولار للشراء.

لا توقف في تسعير الذهب

ونفت منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًة أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وذكرت أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.