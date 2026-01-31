قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 31-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

مع بدء تداولات الصباحية استمر ثبات سعر جرام الذهب من دون أي تغير شاملًا بذلك معظم الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

انخفاض كبير

وشهدت المشغولات الذهبية هبوطًا حادًا مع انتهاء تعاملات أمس الجمعة بمختلف الأعيرة الصفراء.

الذهب يتراجع

وتعرض سعر جرام الذهب للنزيف بقيمة تبلغ 675 جنيه من قيمته في يوم واحد وذلك مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

سعر الذهب

آخر تحديث في سعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6775 جنيه .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7742 جنيه للبيع و 7857 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6775 جنيه للبيع و 6875 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5807 جنيه للبيع و 5892 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4516 جنيه للبيع و 4583 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 54.2 ألف جنيه للبيع و 55 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 5008 دولار للبيع و 5010 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

لا توقف في تسعير الذهب

ونفت منصة «أي صاغة» لتداول الذهب، ما تردد بشأن وجود توقف في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، مؤكدًة أن حركة التسعير مستمرة بشكل طبيعي وتعكس التغيرات الفورية في الأسعار العالمية.

وذكرت أن السرعة الكبيرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع بالأساس إلى عمليات جني الأرباح التي تقوم بها جهات ومؤسسات عالمية في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر العالمي للأوقية، وبالتالي على الأسعار المحلية في مصر.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

سيد عبد الحفيظ

تقبل العقوبات.. تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ العنيفة مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

حملة مكبرة بحي الزهور

زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على المقاهي المخالفة| شاهد

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف: انطلاق تدريب برنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة

حملة نظافة

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

بالصور

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد