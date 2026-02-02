قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
من الإغراق البصري إلى الاستغلال الجنسي.. لماذا كان حجب روبلكس حتميًا| استشاري صحة نفسية يوضح السبب
نواب يدعمون توجه الدولة لحماية الشواطئ: تستهدف مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن البيئي
تكنولوجيا وسيارات

لعبة التسلق المستقلة Cairn تبيع 200 ألف نسخة وتحقق نجاحا مفاجئا

Cairn
Cairn
احمد الشريف

كشفت منصة Eurogamer أن لعبة التسلق المستقلة Cairn، من تطوير استوديو The Game Bakers، نجحت في بيع أكثر من 200 ألف نسخة على الحاسب الشخصي و PlayStation 5 خلال أول عطلة نهاية أسبوع بعد الإطلاق الرسمي في 29 يناير 2026. 

أوضحت المنصة أن الاستوديو أعلن هذا الرقم في بيان نشره عبر حساباته، مؤكدًا أن اللعبة حققت هذا الإنجاز خلال ما يزيد قليلًا عن ثلاثة أيام من توافرها على المتاجر الرقمية مثل Steam و GOG و Epic Games Store.

نجاح دون تسويق ضخم أو أطوار جماعية

أشارت Eurogamer إلى أن هذا الأداء التجاري يُعد لافتًا نظرًا لاعتماد Cairn على ميزانية تسويق محدودة، وغياب عناصر شائعة في ألعاب الإندي الحديثة مثل نظام اللعب التكراري “Roguelite” أو الأطوار التعاونية عبر الإنترنت. 

أوضحت المنصة أن شهرة الاستوديو السابقة من خلال ألعاب مثل Furi وHaven، إلى جانب موجة الاهتمام بالألعاب التي تركّز على التسلق مثل Jusant وBaby Steps، ساعدت في جذب الأنظار لهذه التجربة الجديدة التي تقدّم محاكاة جدية لتسلق الجبال.

صعود في قوائم Steam وإقبال من اللاعبين

أكد التقرير أن بيانات متجر Steam تُظهر وجود Cairn ضمن قائمة Global Top Sellers، حيث وصلت في وقت كتابة التقرير إلى المركز التاسع عالميًا، مع تذبذب مستمر داخل المراكز العشرة الأولى منذ الإطلاق.

 أوضحت Eurogamer أن اللعبة تحتل كذلك المركز الرابع في نشاط قوائم التمنيات “Wishlist Activity”، ووصل عدد اللاعبين المتزامنين في عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 15 ألف لاعب، وهو رقم بارز بالنسبة للعبة فردية تعتمد على وتيرة لعب هادئة وآليات تسلق دقيقة.

احتمالات للصدور على منصات إضافية

أشارت Eurogamer إلى أنه لم يُعلَن حتى الآن عن نسخ مخصصة لأجهزة Xbox أو لجهاز Nintendo Switch 2، لكن النجاح المبكر الذي حققته اللعبة يمنح الاستوديو دافعًا قويًا للتوسع إلى منصات أخرى مستقبلًا. 

أوضحت المنصة أن The Game Bakers ينشر Cairn بنفسه دون ناشر خارجي، ما يعني أن القرار بخصوص المنصات الإضافية سيعتمد بدرجة كبيرة على استمرار زخم المبيعات الحالية واستجابة مجتمع اللاعبين خلال الفترة الأولى من عمر اللعبة.

Cairn منصة Eurogamer The Game Bakers Game GOG Steam Epic Games Store

