وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

حجز مسبق لصندوق التوسعة الجديد Shadowhunt للعبة Warhammer 40,000: Kill Team

Games Workshop
Games Workshop
احمد الشريف

أعلنت شركة Games Workshop عن فتح باب الحجز المسبق لصندوق التوسعة الجديد Kill Team: Shadowhunt للعبة المناوشات التكتيكية Warhammer 40,000: Kill Team، إلى جانب عودة مجموعات قتالية أخرى مطلوبة من اللاعبين مثل XV26 Stealth Battlesuits وWolf Scouts.

صندوق Kill Team: Shadowhunt  

تدور أحدث توسعة في عالم كوكب Garranox الكئيب، حيث يقدّم صندوق Kill Team: Shadowhunt مواجهات عنيفة بين فريقين جديدين تمامًا في اللعبة.

ويضم الصندوق:

فريق Murderwing: وحدة مكوّنة من ستة مقاتلين من قوات الفوضى Chaos Space Marines مزوّدين بحزم قفز (Jump Packs)، يقودهم Chaos Lord، ويشتهرون بالانقضاض من السماء ونشر الرعب والدمار.

فريق Celestian Insidiants: نخبة من Adepta Sororitas (أخوات المعركة)، متخصصات في مطاردة السحرة والسايكَر الخطيرين وحماية مدينة Saint Meryn’s Heart من تهديدات الظلام.

ويتضمن الصندوق كذلك، كتاب Shadowhunt Dossier في 88 صفحة، يضم القواعد الكاملة للفريقين، إضافة إلى حزمتَي مهام Joint Ops وAdversary Ops للعب التعاوني والتنافسي.

ساحة لعب جديدة من نوع Descent Killzone، تُقسَّم فيها المعركة إلى طابقين علوي وسفلي، ما يضيف بُعدًا عموديًا للمعارك ويعزّز تكتيكات الهجوم من الأعلى.

بطاقات بيانات (Datacards) للفريقين، ولوحتي لعب (علوي وسفلي)، وورقة مجمّعة من العلامات (Token Sheet)، إضافة إلى ملصقات نقل (Transfer Sheets) لكل فريق.

وتشير Games Workshop إلى أن صندوق Kill Team: Shadowhunt متاح لفترة محدودة “حتى نفاد الكمية”.

عودة فريق XV26 Stealth Battlesuits

إلى جانب التوسعة الجديدة؛ يعود للحجز المسبق فريق XV26 Stealth Battlesuits Kill Team الخاص بإمبراطورية T’au Empire.
يحتوي الصندوق على:

ثمانية مجسّمات (Miniatures) تشكّل فريقًا بقيادة Shas’vre، مع مقاتلين متخصصين مثل Neutraliser وLiberator.

طائرات مسيّرة مرافقة مثل MV75 Marker Drone وMV15 Gun Drone وعلامة Homing Beacon لتحديد المواقع.

مجموعة فريدة من الرموز (Tokens) للاستخدام في Kill Team، إضافة إلى ورقة نقل خاصة بإمبراطورية T’au تضم 177 شعارًا ونقشًا مختلفًا.

Wolf Scouts Kill Team – الاستطلاع والاغتيال خلف الخطوط

كما يعود فريق Wolf Scouts Kill Team المرتبط بفصيل Space Wolves إلى واجهة الحجز المسبق.
يتضمن هذا الصندوق:

ستة مجسّمات، من بينها Pack Leader يقود مقاتلين يحملون أسماء مثل Fangbearer وFrosteye وTrapmaster.

ذئب Fenrisian Wolf وفيّ يرافق الفريق في مهام الاستطلاع والهجوم.

مجموعة رموز مخصصة للعبة، وورقة نقل لفصيل Space Wolves تحتوي على 419 نقشًا وشعارًا.

حزم بطاقات البيانات (Datacards) للفِرق الجديدة

تُطرح أيضًا بشكل منفصل حزم Datacards لكل من XV26 Stealth Battlesuits وWolf Scouts.
تتكون كل حزمة من 34 بطاقة مرجعية سريعة تتضمن:

قواعد الفصيل والمعدات.

الحيل التكتيكية (Ploys) الخاصة بالفريق.

قواعد الوحدات (Operatives) وغيرها من المعلومات المفيدة أثناء اللعب.

تؤكد Games Workshop أن هذه الحزم اختيارية، إذ ستكون جميع القواعد متاحة مجانًا عبر موقع Warhammer Community وتطبيق Kill Team Rules Reference، بينما تلبّي البطاقات احتياجات اللاعبين الذين يفضّلون الرجوع إلى قواعدهم على الطاولة بشكل ورقي ومنظّم.

Shadowhunt Games Workshop Warhammer

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترامب والبطريق

وزير البحرية الأمريكية ينشر صورة لترامب مع بطريق.. فما القصة؟

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة

رئيس وزراء الهند ورئيسة المفوضية الأوروبية و رئيس المجلس الأوروبي

الهند توقع أكبر اتفاقية تجارة حرة في تاريخها مع الاتحاد الأوروبي

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

