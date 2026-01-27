حجز مسبق لصندوق التوسعة الجديد Shadowhunt للعبة Warhammer 40,000: Kill Team

أعلنت شركة Games Workshop عن فتح باب الحجز المسبق لصندوق التوسعة الجديد Kill Team: Shadowhunt للعبة المناوشات التكتيكية Warhammer 40,000: Kill Team، إلى جانب عودة مجموعات قتالية أخرى مطلوبة من اللاعبين مثل XV26 Stealth Battlesuits وWolf Scouts.

صندوق Kill Team: Shadowhunt

تدور أحدث توسعة في عالم كوكب Garranox الكئيب، حيث يقدّم صندوق Kill Team: Shadowhunt مواجهات عنيفة بين فريقين جديدين تمامًا في اللعبة.

ويضم الصندوق:

فريق Murderwing: وحدة مكوّنة من ستة مقاتلين من قوات الفوضى Chaos Space Marines مزوّدين بحزم قفز (Jump Packs)، يقودهم Chaos Lord، ويشتهرون بالانقضاض من السماء ونشر الرعب والدمار.

فريق Celestian Insidiants: نخبة من Adepta Sororitas (أخوات المعركة)، متخصصات في مطاردة السحرة والسايكَر الخطيرين وحماية مدينة Saint Meryn’s Heart من تهديدات الظلام.

ويتضمن الصندوق كذلك، كتاب Shadowhunt Dossier في 88 صفحة، يضم القواعد الكاملة للفريقين، إضافة إلى حزمتَي مهام Joint Ops وAdversary Ops للعب التعاوني والتنافسي.

ساحة لعب جديدة من نوع Descent Killzone، تُقسَّم فيها المعركة إلى طابقين علوي وسفلي، ما يضيف بُعدًا عموديًا للمعارك ويعزّز تكتيكات الهجوم من الأعلى.

بطاقات بيانات (Datacards) للفريقين، ولوحتي لعب (علوي وسفلي)، وورقة مجمّعة من العلامات (Token Sheet)، إضافة إلى ملصقات نقل (Transfer Sheets) لكل فريق.

وتشير Games Workshop إلى أن صندوق Kill Team: Shadowhunt متاح لفترة محدودة “حتى نفاد الكمية”.

عودة فريق XV26 Stealth Battlesuits

إلى جانب التوسعة الجديدة؛ يعود للحجز المسبق فريق XV26 Stealth Battlesuits Kill Team الخاص بإمبراطورية T’au Empire.

يحتوي الصندوق على:

ثمانية مجسّمات (Miniatures) تشكّل فريقًا بقيادة Shas’vre، مع مقاتلين متخصصين مثل Neutraliser وLiberator.

طائرات مسيّرة مرافقة مثل MV75 Marker Drone وMV15 Gun Drone وعلامة Homing Beacon لتحديد المواقع.

مجموعة فريدة من الرموز (Tokens) للاستخدام في Kill Team، إضافة إلى ورقة نقل خاصة بإمبراطورية T’au تضم 177 شعارًا ونقشًا مختلفًا.

Wolf Scouts Kill Team – الاستطلاع والاغتيال خلف الخطوط

كما يعود فريق Wolf Scouts Kill Team المرتبط بفصيل Space Wolves إلى واجهة الحجز المسبق.

يتضمن هذا الصندوق:

ستة مجسّمات، من بينها Pack Leader يقود مقاتلين يحملون أسماء مثل Fangbearer وFrosteye وTrapmaster.

ذئب Fenrisian Wolf وفيّ يرافق الفريق في مهام الاستطلاع والهجوم.

مجموعة رموز مخصصة للعبة، وورقة نقل لفصيل Space Wolves تحتوي على 419 نقشًا وشعارًا.

حزم بطاقات البيانات (Datacards) للفِرق الجديدة

تُطرح أيضًا بشكل منفصل حزم Datacards لكل من XV26 Stealth Battlesuits وWolf Scouts.

تتكون كل حزمة من 34 بطاقة مرجعية سريعة تتضمن:

قواعد الفصيل والمعدات.

الحيل التكتيكية (Ploys) الخاصة بالفريق.

قواعد الوحدات (Operatives) وغيرها من المعلومات المفيدة أثناء اللعب.

تؤكد Games Workshop أن هذه الحزم اختيارية، إذ ستكون جميع القواعد متاحة مجانًا عبر موقع Warhammer Community وتطبيق Kill Team Rules Reference، بينما تلبّي البطاقات احتياجات اللاعبين الذين يفضّلون الرجوع إلى قواعدهم على الطاولة بشكل ورقي ومنظّم.