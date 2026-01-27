وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، "كريستوفر لاندوا" نائب وزير الخارجية الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا  بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بتنامى آفاق التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين فى مختلف المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية الأمريكى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وجهودها فى تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

