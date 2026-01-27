قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
بالصور

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

أسماء عبد الحفيظ

يُعد السمك السنجاري من أشهر الأكلات البحرية في المطبخ المصري، ويتميز بطعمه الغني ورائحته الشهية، لكن كثيرين يفشلون في تحضيره بنفس مذاق المطاعم، السر الحقيقي لا يكمن في نوع السمك فقط، بل في التتبيلة المتوازنة وطريقة التحضير الصحيحة.

في هذه الوصفة نقدم لك طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية خطوة بخطوة، لتحصلي على طعم قوي بدون زفارة ولا جفاف، للشيف عزة العمدة.

مكونات السنجاري

  • كيلو سمك بلطي، بوري، أو فيليه حسب المتاح
  • 2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح
  • 2 حبة طماطم مقطعة شرائح
  • 1 فلفل أخضر + 1 فلفل ألوان اختياري
  • رأس ثوم كاملة مقطعة شرائح
  • عصير ليمونة كبيرة
  • 3 ملاعق كبيرة زيت
  • ملح حسب الرغبة
  • مكونات التتبيلة السرية
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا
  • نصف ملعقة صغيرة شطة اختياري
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملعقة صغيرة خل
  • ملعقة صغيرة مستردة سر الطعم
  • ملعقة صغيرة ثوم بودرة
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون إضافي

يُنظف السمك جيدًا ويُغسل بالماء والملح والخل للتخلص من أي رائحة زفارة، ثم يُشطف ويُترك ليصفى تمامًا. في وعاء عميق، تخلط جميع مكونات التتبيلة السرية حتى تتجانس، ثم يُدهن السمك جيدًا من الداخل والخارج بهذا الخليط، ويُفضل تركه في التتبيلة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتشرب النكهات.

في صينية فرن، يُوضع جزء من البصل والطماطم والفلفل والثوم كطبقة أولى، ثم يُرص السمك فوقها، ويُضاف باقي الخضار فوق السمك. يُرش الزيت وعصير الليمون، ويُغطى الصينية بورق فويل.

طريقة الطهي الصحيحة

يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدخل الصينية لمدة 30 دقيقة وهي مغطاة، ثم يُرفع الفويل وتُترك لمدة 10 دقائق إضافية حتى يأخذ السمك لونًا ذهبيًا خفيفًا دون أن يجف. هذه الخطوة مهمة للحصول على سنجاري طري ومتماسك.

سر الطعم المظبوط

المستردة والخل في التتبيلة هما سر النكهة القوية، فهما يساعدان على إبراز طعم السمك دون تغطية نكهته الطبيعية. كما أن عدم الإكثار من التوابل يحافظ على توازن الطعم ويمنع المرارة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الإفراط في الليمون يسبب جفاف السمك
  • طهي السمك فترة أطول من اللازم
  • استخدام زيت كثير يفسد الطعم
  • إهمال ترك السمك في التتبيلة مدة كافية

طريقة التقديم

يُقدم السنجاري ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الأرز الصيادية، وسلطة خضراء أو طحينة. ويمكن تقديمه مع عيش بلدي وسلطة طماطم لوجبة خفيفة وشهية.

