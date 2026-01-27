قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

عزة عاطف

على عكس التوقعات التي تنبأت بسقوط سيارات الوقود أمام الزحف الكهربائي، كشفت أرقام مبيعات بورش لعام 2025 عن مفاجأة مدوية؛ حيث تفوقت "باناميرا" على شقيقتها الكهربائية “تايكان” بفارق شاسع. 

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت مبيعات باناميرا عالميًّا 27,701 سيارة، بينما هوت مبيعات تايكان بنسبة 22% لتتوقف عند 16,339 سيارة فقط. 

هذا الفارق الذي يقترب من 70% يؤكد أن عملاء السيارات الفاخرة لا يزالون يفضلون "هدير" المحركات ومرونة الأنظمة الهجينة على الاعتماد الكلي للكهرباء.

تحديثات 2028.. جينات GT3 RS في سيارة سيدان

لم تكتفِ بورش بهذا النجاح، بل بدأت بالفعل في اختبار نسخة "الفيس ليفت" لموديلات 2028 من باناميرا في أجواء قاسية بمناطق القطب الشمالي. 

وتشير الصور التجسسية المسربة في يناير 2026 إلى تحديثات تقنية مذهلة؛ حيث تم نقل شعار بورش المضيء إلى الحافة الداخلية للمصابيح (LED) لمنح الواجهة مظهرًا أكثر حدة. 

والمفاجأة الأكبر هي العمل على فئة فائقة الأداء مستوحاة من طراز "GT3 RS"، تهدف إلى وضع باناميرا في منطقة تقنية تمامًا بعيدًا عن المنافسين، مع دمج رادارات متطورة في الزجاج الأمامي مستعارة من طراز "ماكان" الكهربائي.

الهجين هو "البطل" الحقيقي في المشهد

تعتمد استراتيجية بورش لعام 2028 على تقوية النسخ الهجينة (Hybrid) التي تشكل العمود الفقري للمبيعات حاليًّا. 

ففي الوقت الذي يعاني فيه الطلب العالمي على السيارات الكهربائية الفاخرة من التباطؤ، تظل باناميرا (E-Hybrid) الخيار المفضل بفضل الجمع بين الأداء الرياضي (قوة تصل إلى 680 حصانا في بعض الفئات) والمرونة في المسافات الطويلة. 

ومن المتوقع أن تستمر المنظومة الهجينة الحالية مع تحسينات في سعة البطارية لزيادة المدى الكهربائي الخالص، ما يعزز من هيمنة هذا الطراز بشكل رصين تمامًا.

سوق المستعمل والأسعار المتوقعة

رغم التراجع العام في مبيعات بورش العالمية بنسبة 10% خلال عام 2025، إلا أن باناميرا حافظت على استقرارها السعري وقيمتها السوقية. 

وفي السوق المصرية، يبدأ سعر باناميرا 2026 من حوالي 5,215,600 جنيه للفئة الأساسية، وصولاً إلى أرقام تتجاوز 10,000,000 جنيه لفئة (Turbo S). 

ومع وصول موديل 2028، يتوقع الخبراء زيادة سعرية طفيفة تعوض تكاليف التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي المدمج، لتبقى باناميرا الخيار الأول لمن يرفض التخلي عن "روح" المحرك التقليدي. 

