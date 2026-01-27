قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
إيمان طلعت

توفي اليوم الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأسبق، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة التعليم الأزهري، حيث قدّم خلال سنوات عمله جهودًا بارزة أسهمت في تطوير منظومة المعاهد والارتقاء بالمستوى التعليمي والدعوي.

وتقام صلاة الجنازة عليه بالجامع الأزهر. 

وكان الشيخ جعفر عبدالله من أبرز القيادات التي تولت رئاسة قطاع المعاهد الأزهريّة. وكان الشيخ جعفر عبد الله مشهورا بجولاته الميدانية لتفقد المعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات على أرض الواقع وقد طاف خلال رئاسته لقطاع المعاهد في جولات كانت تستمر على مدار أيام قد تصل للأسبوع في مناطق نائية؛لمعرفة الاحتياجات الواقعية للمعاهد والطلاب والمعلمين وحلها وتقديم التقارير عنها لوكيل الأزهر وللإمام الأكبر لسرعة حلها.

كما كان الشيخ جعفر عبد الله بأن كان يقدم دروسا عملية لمعلمي اللغة العربية والمواد الشرعية سواء خلال جولاته بالمعاهد،حيث كان يمسك بالطباشيرة ةيقف على السبورة؛ليشرح الدروس للطلاب بإسلوب سلس ومواد علمية متدفقة تعكس عالما ومعلما مخلصا ومتمكنا من المادة العلمية.

وبعد خروجه على المعاش كان الشيخ جعفر عبد الله يقوم أداء رسالة العلم في الأروقة الأزهرية؛ليفيد طلاب العلم في الجامع الأزهر من مختلف الجنسيات ضمن برنامج شرح كتب التراث شارحا من خلالها كتاب: (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) في علم النحو.

