مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار

تسعى مصر للظفر بالمركز الأول في صادرات الملابس الجاهزة على مستوى القارة الإفريقية، بعد أن حقق قطاع الملابس الجاهزة صادرات بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2024، لتصبح مصر من أكبر مصدري الملابس في إفريقيا.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة الذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه إلى أن صادرات مصر تجاوزت صادرات أكبر المصدرين في القارة والدول العربية، في ظل الجهود الكبيرة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة وجعل مصر قاعدة صناعية قوية في إفريقيا.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قفزة الصادرات بنسبة 22% خلال 2025 جاءت قبل دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي جرى جذبها للقطاع العام الماضي، والمتوقع أن يظهر تأثيرها على أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027.

وتوقع "مرزوق" أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي صادرات الملابس الجاهزة من مصر لأول مرة إلى 4.4 مليار دولار، مسجلة نموًا غير مسبوق في تاريخ القطاع.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت في إطار خطة محكمة للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والتي تركز على إزالة العقبات التي تعوق تنمية القطاع الصناعي.



وشدد على أن الحكومة نجحت مؤخرًا في توفير آلاف قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، وتنفيذ برامج قوية لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، ما أسهم في توفير بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.

وأضاف أن القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على أعتاب طفرة تصديرية غير مسبوقة، مع دخول الإنتاج الجديد سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال التوسعات التي ينفذها المستثمرون المصريون.

وأوضح "مرزوق" أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى للقطاع، مع العمل على التطوير المستمر، واستخدام خامات عالية الجودة، ومراعاة البعد البيئي، والاعتماد على الاقتصاد الدائري لتعزيز استدامة الصناعة.