قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي
محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا
مسؤول: الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حماس سيأتي مصحوباً بنوع من العفو
بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا التجمع سيكون قبلة السياحة العلاجية في مصر
مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

تسعى مصر للظفر بالمركز الأول في صادرات الملابس الجاهزة على مستوى القارة الإفريقية، بعد أن حقق قطاع الملابس الجاهزة صادرات بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2024، لتصبح مصر من أكبر مصدري الملابس في إفريقيا.
وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة الذى حصل " صدى البلد" على نسخة منه إلى أن صادرات مصر تجاوزت صادرات أكبر المصدرين في القارة والدول العربية، في ظل الجهود الكبيرة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة وجعل مصر قاعدة صناعية قوية في إفريقيا.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قفزة الصادرات بنسبة 22% خلال 2025 جاءت قبل دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي جرى جذبها للقطاع العام الماضي، والمتوقع أن يظهر تأثيرها على أرقام الصادرات خلال عامي 2026 و2027.
وتوقع "مرزوق" أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي صادرات الملابس الجاهزة من مصر لأول مرة إلى 4.4 مليار دولار، مسجلة نموًا غير مسبوق في تاريخ القطاع.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت في إطار خطة محكمة للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والتي تركز على إزالة العقبات التي تعوق تنمية القطاع الصناعي.


وشدد على أن الحكومة نجحت مؤخرًا في توفير آلاف قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية، وتنفيذ برامج قوية لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، ما أسهم في توفير بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.
وأضاف أن القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على أعتاب طفرة تصديرية غير مسبوقة، مع دخول الإنتاج الجديد سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال التوسعات التي ينفذها المستثمرون المصريون.
وأوضح "مرزوق" أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى للقطاع، مع العمل على التطوير المستمر، واستخدام خامات عالية الجودة، ومراعاة البعد البيئي، والاعتماد على الاقتصاد الدائري لتعزيز استدامة الصناعة.

الملابس صادرات الملابس الجاهزة المجلس التصديري للملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل استئناف المتهمين بقتــ.ل ابن سفير سابق على إعدامهم لـ22 فبراير

وزارة الشباب و الرياضة

وزارة الشباب تنظم ندوات توعوية لتعزيز الولاء والانتماء والاحتفال باليوم العالمي للأسرة

صورة أرشيفية

مستخدمين فأس.. ضبط أبطال واقعة التعدي على جيرانهم بالضرب في الشرقية

بالصور

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد