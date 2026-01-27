تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي

فجر النجم المغربي أشرف داري مفاجأة غير متوقعة داخل أروقة النادي الأهلي، بعد قرار إدارة النادي فسخ عقده ورفع اسمه من قائمة الفريق من أجل قيد مواطنه يوسف بلعمري.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح زهير داري، والد اللاعب ووكيل أعماله، أن نجله كان ملتزمًا بشكل كامل ببنود عقده مع الأهلي قبل استبعاده من القائمة، مؤكدًا أن مسألة إنهاء التعاقد بشكل نهائي ترتبط بخيارين لا ثالث لهما.

وبين أن الخيار الأول يتمثل في حصول اللاعب على مبلغ 2.5 مليون دولار، وهي قيمة مستحقاته المتبقية حتى نهاية العقد، في ظل تقاضيه راتبًا سنويًا يصل إلى 800 ألف دولار منذ انضمامه إلى الأهلي صيف 2024 قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي.

وأضاف أن البديل الثاني هو انتقال أشرف داري إلى نادٍ آخر على سبيل الإعارة، مع حصوله على الراتب نفسه، سواء تكفل الأهلي بدفعه أو تحمله النادي المستعير.

واختتم والد اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف داري يفضل خوض تجربة جديدة في أوروبا، مع تحفظه على فكرة الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية خلال المرحلة المقبلة.