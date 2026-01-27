وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز

قال كريم بدوي، وزير البترول: إن افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع «سكاي» يمثل صرحًا طبيًا متميزًا، يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المرضى.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في افتتاح المستشفى، أنها تقدم أفضل المعايير الطبية داخل مصر، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان والاستثمار في صحته باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.

وأوضح أن وزارة البترول تهتم بدعم المشروعات الطبية، حيث ساهمت في تجهيز عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، من بينها مستشفى بهية، وتطوير مستشفى العامرية العام، إلى جانب عدد آخر من المستشفيات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى كليوباترا التجمع «سكاي»، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المستشفى، الذي يضم نحو 240 سريرًا، ويعتمد على تقنيات حديثة وتطبيقات متطورة للذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التشخيص وسرعة الاستجابة الطبية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والذي تنفذه وزارة الصحة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وعدد من المسؤولين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المستشفى، التي ستتولى تشغيلها وإدارتها مؤسسة «إيني» الإيطالية، وتضم مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، لخدمة الكثافة السكانية المرتفعة بمنطقة النزهة والمناطق المحيطة بها.

وتبلغ الطاقة السريرية لمستشفى هليوبوليس الجديد نحو 443 سريرًا.