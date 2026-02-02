Redmi K Pad.. وحش الألعاب بمعالج Dimensity 9400 وشاشة 165 هرتز

كشفت شركة ريدمي النقاب عن جهازها اللوحي ريدمي كي باد ، المصمم للأداء العالي، في الصين العام الماضي. وتمت إعادة تسمية الجهاز نفسه عالميًا باسم شاومي باد ميني .

تشير تقارير حديثة إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير ريدمي كي باد 2. وقد كشفت التسريبات الأولية عن بعض المواصفات، موضحةً ما يمكن توقعه من الجيل الثاني.

تسريب مواصفات جهاز Redmi K Pad 2

على الجانب الآخر وفقا لمُسرّب الأخبار الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" عن جهاز لوحي عالي الأداء قادم. ورغم أنه لم يُحدد اسم الجهاز، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أنه قد يكون جهاز "ريدمي كي باد 2".

تشير التسريبات إلى أن جهاز Redmi K Pad 2 قد يتميز بشاشة LCD مخصصة مقاس 8.8 بوصة توفر معدل تحديث 165 هرتز ودقة 3K. وللتذكير، فقد تميز جهاز Redmi K Pad أيضًا بشاشة بنفس الحجم وبنفس الدقة ومعدل التحديث

ويشير التسريب أيضًا إلى أن جهاز Redmi K Pad 2 سيحتوي على معالج من الطراز الرائد، ومحركين مزدوجين على المحور X لتحسين اللمس، ومكبرات صوت مزدوجة متماثلة محسنة مع صوت مضبوط بشكل مشترك

سيحتوي جهاز Redmi K Pad 2 على بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير. ويمثل هذا ترقية كبيرة، خاصةً وأن الجيل الأول كان مزودًا ببطارية سعتها 7500 مللي أمبير. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول إمكانيات الشحن والكاميرا في K Pad 2.

موعد إطلاق جهاز Redmi K Pad 2

كشفت ريدمي النقاب عن ريدمي كي باد إلى جانب ريدمي كي 80 ألترا العام الماضي. وتدعي شركة DCS أن كي باد 2 سيظهر لأول مرة إلى جانب هاتف رائد يركز على الأداء، والذي يبدو أنه ريدمي كي 90 ألترا ، خلال النصف الأول من هذا العام. لذلك، قد يتم إطلاقه في مايو أو يونيو من هذا العام. ومن المحتمل أن يتم إعادة تسمية الجهاز اللوحي باسم شاومي باد ميني 2 عالميًا