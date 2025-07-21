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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Redmi K Pad.. وحش الألعاب بمعالج Dimensity 9400+ وشاشة 165 هرتز

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز  Redmi K Pad والمتوقع طرحه مؤخرًا في السوق الصينية بالعديد من المواصفات الرائدة.

ويبدو الآن أن الشركة بصدد طرح هذا الطراز في الأسواق الخارجية تحت اسم Xiaomi Pad Mini. إليك أهم مواصفاته .

وفقا  لأحدث التسريبات عبر موقع Weibo  تخطط  شركة شاومي لإطلاق جهاز Redmi K Pad والذي سينافس أجهزة مثل iPad Mini إلا أنه من المرجح وجود بعض الاختلافات الطفيفة بين النسختين الصينية والعالمية، ولكن من المتوقع أن يحتفظ الجهاز بمواصفاته الرائدة.


جهاز ريدمي كي باد اللوحي
 

على الجانب الآخر  لم تشير التسريات  عن أي تفاصيل رئيسية تتعلق بميزاته أو يُقدم أي معلومات حول الجدول الزمني لإطلاقه إلا أنه في الشهر الماضي، رُصد جهاز Redmi K Pad في قواعد بيانات شهادات TDRA وIMDA ، مما يُشير إلى قرب الإعلان الرسمي عنه. وبالنظر إلى أن جهاز Xiaomi Pad Mini قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من Redmi K Pad.

يتميز جهاز Redmi K Pad بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. 

يعمل هذا الطراز بمعالج MediaTek Dimensity 9400+ SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X/T بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 1 تيرابايت. 

يعمل الجهاز اللوحي ببطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط.

 أما بالنسبة للكاميرات، فتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ويعد من الميزات البارزة الأخرى في جهاز اللوحي وجود مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل HyperOS 2 المبني على نظام أندرويد 15، ومنفذي USB-C.

شركة شاومي جهاز Redmi K Pad Xiaomi Pad Mini السوق الصينية مكبرات صوت ستيريو

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