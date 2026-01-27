أخبار السيارات| صدمة بشأن بطارية تسلا.. الراديو يهدد عربيتك.. الذكاء الاصطناعي يلعب دوره مع سائقي الشاحنات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

صدمة.. ترقية بطارية تسلا أغلى من السيارة نفسها

​واجه أحد ملاك سيارات تسلا موقفًا ماليًا صادمًا بعد اكتشافه أن تكلفة استبدال أو ترقية البطارية قد تتجاوز القيمة السوقية للسيارة نفسها في بعض الحالات. تفتح هذه الواقعة باب النقاش مجددًا حول "العمر الافتراضي" الحقيقي للسيارات الكهربائية، حيث يجد المستهلك نفسه أمام خيارًا صعبًا بين دفع مبالغ طائلة للصيانة أو التخلي عن مركبة لا تزال في حالة جيدة هيكليًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا لجدوى الاستثمار في هذه التكنولوجيا على المدى الطويل.

مشكلة بسيطة في الراديو تهدد بتلف محركات سيارات جينيسيس

​في خلل تقني غريب من نوعه، كشفت تقارير عن وجود مشكلة في نظام الراديو لبعض طرازات جينيسيس قد تؤدي إلى استنزاف البطارية أو تداخل إلكتروني يؤثر على أداء المحرك تأثيرًا مباشرًا. قد يبدو الربط بين الراديو والمحرك أمرًا بعيدًا، إلا أن الأنظمة البرمجية الموحدة في السيارات الحديثة تجعل أي عطل بسيطًا في نظام الترفيه خطرًا محتملًا قد ينتهي بتلف أجزاء ميكانيكية حيوية إذا لم يتم تداركه سريعًا عبر تحديثات الأنظمة.

الذكاء الاصطناعي يهدد سائقي الشاحنات بفقدان الوظائف

​يثير التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية قلقًا واسعًا بين العاملين في قطاع النقل الثقيل، حيث تشير التوقعات إلى أن الشاحنات ذاتية القيادة قد تحل محل السائقين البشر حلًا تدريجيًا. وبينما تعد الشركات بتعزيز الأمان وتقليل التكاليف، يواجه ملايين السائقين خطر فقدان مصدر رزقهم، مما يفرض على الحكومات والمنظمات ضرورة البحث عن حلولًا لمواكبة هذا التحول الرقمي وضمان مستقبل القوى العاملة.

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورشه تجهز «قنبلة» في 2028

​أظهرت أرقام المبيعات الأخيرة تفوق طراز "بورش باناميرا" تفوقًا ساحقًا على شقيقتها الكهربائية "تايكان"، مما يعكس استمرار تفضيل العملاء للمحركات الهجينة والتقليدية في الفئات الفاخرة. ورغم هذا التراجع للتايكان، إلا أن بورش لا تزال متمسكة بخططها المستقبلية، حيث تسربت أنباء عن تجهيز الشركة لـ "قنبلة" تقنية في عام 2028 تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الأداء الكهربائي وتقديم مدى قيادة غير مسبوقًا لاستعادة ريادتها في السوق.

بسبب كثرة العيوب.. فولكس فاجن تودع سيارة ID.4 الكهربائية

​قررت شركة فولكس فاجن إيقاف إنتاج طراز ID.4 الكهربائي إيقافًا نهائيًا في بعض الأسواق نتيجة كثرة العيوب التقنية والبرمجية التي واجهها الملاك منذ إطلاقها. يمثل هذا القرار اعترافًا ضمنيًا بالصعوبات التي واجهها الصانع الألماني في التحول نحو الكهرباء بالكامل، حيث تسعى الشركة الآن لتركيز مواردها على تطوير أجيال جديدة تتجاوز هذه الأخطاء وتقدم تجربة مستخدم أكثر موثوقية وأمانًا لضمان المنافسة عالميًا.

