بسبب كثرة العيوب.. فولكس فاجن تودع سيارة ID.4 الكهربائية

في خطوة تعكس تراجع شركة فولكس فاجن عن سياسة التسمية الرقمية الباردة، كشفت تقارير حديثة لعام 2026 عن خطة الشركة لإعادة تسمية سيارتها الكهربائية الناجحة "ID.4" لتصبح "ID. تيجوان".

ويهدف هذا التغيير الجوهري إلى استغلال الشهرة الواسعة لاسم "تيجوان" التاريخي، مما يجعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية أكثر قبولاً وسهولة لدى المستهلكين الذين ارتبطوا بعلامات تجارية محددة لعقود طويلة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرارات مماثلة، حيث سيتم طرح النسخة الإنتاجية من "ID.2all" تحت اسم "ID. Polo" في الأسواق الأوروبية هذا العام.

تصميم جديد يجمع بين الحداثة والروح الكلاسيكية

كشفت الصور التجسسية للنماذج الاختبارية أن "ID. Tiguan" ستأتي بتصميم خارجي مُعدل بشكل شامل؛ حيث تخلت السيارة عن الخطوط المنحنية لصالح مظهر أكثر حدة واستقامة يشبه إلى حد كبير طراز "تيجوان" الذي يعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

وتشمل التحديثات أبوابًا جديدة، ومصابيح معادة التصميم، ومصدات أمامية وخلفية أكثر قوة، مما يمنح السيارة حضورًا مهيبًا على الطريق.

ويهدف هذا التوجه التصميمي إلى جعل الطراز الكهربائي يبدو كبديل طبيعي وعصري للنسخة التقليدية وليس مجرد سيارة فضائية غريبة عن هوية الشركة.

تحديثات تقنية ومنصة مطورة للأداء

من الناحية الميكانيكية، ستعتمد "ID. Tiguan" على نسخة محدثة من منصة "MEB Plus"، مما يعني دمج خلايا بطاريات جديدة أكثر كفاءة، بما في ذلك تقنية بطاريات "LFP" (ليثيوم حديد فوسفات) في بعض الفئات لتقليل التكلفة وزيادة المدى الفعلي للقيادة.

ورغم استمرار السيارة في الاعتماد على بنية 400 فولت (بدلاً من 800 فولت السريعة)، إلا أن التركيز انصب على تحسين جودة الركوب والعزل الصوتي.

ومن المتوقع أن تحافظ النسخ الأساسية على قوة 282 حصانًا، مع احتمالية رفع قوة نسخ الدفع الكلي لضمان تفوقها الأداءي في فئتها.

تمثل "ID. تيجوان" حجر الزاوية في استراتيجية فولكس فاجن الجديدة التي تركز على "سهولة الاستخدام والرفاهية".

فبدلاً من التركيز فقط على لغة الأرقام، تسعى الشركة لجعل المقصورة الداخلية أكثر ألفة عبر تحسين جودة المواد والعودة لبعض الأزرار الفيزيائية استجابةً لطلبات العملاء.

وبحلول نهاية عام 2026، تتوقع الشركة أن يساهم الاسم الجديد في جذب فئة عريضة من الملاك التقليديين للعلامة، مما يعزز مكانة فولكس فاجن في سوق الـ SUV الكهربائي المشتعل بالمنافسة.