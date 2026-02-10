بمعالج فائق القوة.. Ayaneo تغزو الأسواق بهاتف ألعاب بأداء يفوق التوقعات

كشفت شركة Ayaneo عن المواصفات والميزات الرئيسية لجهاز NEXT 2، أحدث أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز.

وكما هو الحال مع العديد من الأجهزة المحمولة الأخرى المتوفرة في السوق، سيعمل هذا الجهاز الجديد بمعالج AMD Ryzen AI APU، وسيقدم ميزات مميزة مثل شاشة OLED، ونظام تبريد متطور، وعصا تحكم TMR.

هاتف Ayaneo NEXT 2



ميزات Ayaneo NEXT 2



يُقدّم جهاز NEXT 2 خيارين من معالجات AMD: Ryzen AI Max 385 للطراز الأساسي، وRyzen AI Max+ 395 للطرازات المتميزة.

وتدّعي شركة Ayaneo أن معالج Max+ 395 يُقدّم أداءً يُضاهي أداء معالجات الرسوميات المنفصلة.

وتختلف سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين باختلاف المعالج، بينما تبقى مواصفات الأجهزة الأخرى ثابتة في جميع الطرازات.



وتتضمن مواصفات الشاشة لوحة OLED مقاس 9.06 بوصة بدقة 2400 × 1504 بكسل في الوضع الأفقي. تتميز الشاشة بمعدل تحديث عالٍ لتحسين الاستجابة أثناء اللعب. يتم إخراج الصوت عبر مكبرات صوت أمامية، بينما تتضمن أدوات التحكم لوحة تحكم ثمانية الاتجاهات ولوحتي لمس ذكيتين على جانبي الشاشة.

تُعدّ أدوات التحكم عاملاً أساسياً للتميّز. يقدّم جهاز NEXT 2 عصا تحكم TMR بعزم دوران قابل للتعديل، وهي ميزة تدّعي شركة Ayaneo أنها الأولى من نوعها في أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام Windows. كما توفّر عصا التحكم بتقنية Hall Effect ومحفزات Hall الخطية المزودة بأقفال ثنائية الوضع دقةً إضافيةً في الإدخال. وتتيح أربعة أزرار خلفية قابلة للبرمجة إمكانية ضبط إعدادات التحكم بعشرة أصابع.

ويعمل نظام تبريد ثنائي المراوح على إدارة الأداء الحراري أثناء جلسات اللعب المكثفة.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر طراز Ryzen AI Max 385 بسعة 32 جيجابايت/1 تيرابايت من 1799 دولارًا أمريكيًا للمشترين الأوائل، ويرتفع إلى 1999 دولارًا أمريكيًا عند طرحه في المتاجر.

أما طراز Ryzen AI Max+ 395 بسعة 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين، فيبلغ سعره 2299 دولارًا أمريكيًا.

بينما يُباع الطراز الرائد بسعة 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و2 تيرابايت من سعة التخزين بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا للمشترين الأوائل، ويرتفع إلى 4299 دولارًا أمريكيًا عند طرحه في المتاجر. جميع الإصدارات متوفرة حصريًا باللون الأسود القطبي.