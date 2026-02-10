قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
تكنولوجيا وسيارات

بمعالج فائق القوة.. Ayaneo تغزو الأسواق بهاتف ألعاب بأداء يفوق التوقعات

لمياء الياسين

كشفت شركة Ayaneo عن المواصفات والميزات الرئيسية لجهاز NEXT 2، أحدث أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز. 

وكما هو الحال مع العديد من الأجهزة المحمولة الأخرى المتوفرة في السوق، سيعمل هذا الجهاز الجديد بمعالج AMD Ryzen AI APU، وسيقدم ميزات مميزة مثل شاشة OLED، ونظام تبريد متطور، وعصا تحكم TMR. 

ميزات Ayaneo NEXT 2
 

يُقدّم جهاز NEXT 2 خيارين من معالجات AMD: Ryzen AI Max 385 للطراز الأساسي، وRyzen AI Max+ 395 للطرازات المتميزة. 

وتدّعي شركة Ayaneo أن معالج Max+ 395 يُقدّم أداءً يُضاهي أداء معالجات الرسوميات المنفصلة. 

وتختلف سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين باختلاف المعالج، بينما تبقى مواصفات الأجهزة الأخرى ثابتة في جميع الطرازات.
 

وتتضمن مواصفات الشاشة لوحة OLED مقاس 9.06 بوصة بدقة 2400 × 1504 بكسل في الوضع الأفقي. تتميز الشاشة بمعدل تحديث عالٍ لتحسين الاستجابة أثناء اللعب. يتم إخراج الصوت عبر مكبرات صوت أمامية، بينما تتضمن أدوات التحكم لوحة تحكم ثمانية الاتجاهات ولوحتي لمس ذكيتين على جانبي الشاشة.

تُعدّ أدوات التحكم عاملاً أساسياً للتميّز. يقدّم جهاز NEXT 2 عصا تحكم TMR بعزم دوران قابل للتعديل، وهي ميزة تدّعي شركة Ayaneo أنها الأولى من نوعها في أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام Windows. كما توفّر عصا التحكم بتقنية Hall Effect ومحفزات Hall الخطية المزودة بأقفال ثنائية الوضع دقةً إضافيةً في الإدخال. وتتيح أربعة أزرار خلفية قابلة للبرمجة إمكانية ضبط إعدادات التحكم بعشرة أصابع. 

ويعمل نظام تبريد ثنائي المراوح على إدارة الأداء الحراري أثناء جلسات اللعب المكثفة.
الأسعار والتوافر

يبدأ سعر طراز Ryzen AI Max 385 بسعة 32 جيجابايت/1 تيرابايت من 1799 دولارًا أمريكيًا للمشترين الأوائل، ويرتفع إلى 1999 دولارًا أمريكيًا عند طرحه في المتاجر.

 أما طراز Ryzen AI Max+ 395 بسعة 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين، فيبلغ سعره 2299 دولارًا أمريكيًا. 

بينما يُباع الطراز الرائد بسعة 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و2 تيرابايت من سعة التخزين بسعر 3499 دولارًا أمريكيًا للمشترين الأوائل، ويرتفع إلى 4299 دولارًا أمريكيًا عند طرحه في المتاجر. جميع الإصدارات متوفرة حصريًا باللون الأسود القطبي.

شركة Ayaneo جهاز NEXT 2 أجهزة الألعاب المحمولة الأجهزة المحمولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

