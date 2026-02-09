قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز .. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق بميزات ثورية

هاتف ريد ماجيك
هاتف ريد ماجيك
لمياء الياسين

كشفت شركة Red Magic مؤخرًا عن إصدار محدود من أحدث هواتفها الرائدة، Red Magic 11 Pro+ وبالتعاون مع شركة Kuro Games، أطلقت العلامة التجارية إصدار Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves، الذي يتميز بتصميم جديد وجذاب مستوحى من اللون الأحمر الناري.
يُقدّم أحدث جهاز من العلامة التجارية الصينية نفس المواصفات والميزات المتطورة لهاتف Red Magic 11 Pro+ العادي. إلا أن الاختلاف الأبرز يكمن في أن النسخة المحدودة من هذا الهاتف الرائد تتميز بتصميم "الأحمر "، الذي يضفي لمسة نهائية حمراء داكنة على الجهة الخلفية. لذا، يتميّز هذا الطراز بمظهر فريد وإضافات مميزة تُرضي عشاق ومقتني هذه العلامة التجارية على حدٍ سواء.

هاتف ريدماجيك

يتميز إصدار "Wuthering Waves" بتصميم جريء باللون الأحمر الناري في العديد من عناصر هاتف Red Magic 11 Pro+، مما يمنح الجهاز شخصية جديدة لافتة للنظر. ويشمل ذلك جوانب مختلفة مثل:
يأتي هذا الإصدار أيضًا بواجهة مستخدم "Wuthering Waves" قابلة للتخصيص بالكامل، تتضمن أيقونات وخلفيات ورسوم متحركة للشحن وفتح ببصمة الإصبع مستوحاة من لعبة "Gacha" الشهيرة على الهواتف المحمولة. ستحصل بذلك على تجربة مصممة خصيصًا لك. بالإضافة إلى الهاتف، يحصل مشتري هذه الحزمة محدودة الإصدار على العديد من الإضافات المميزة غير الموجودة في الإصدار القياسي.
يبلغ سعر الإصدار المحدود من هاتف Red Magic 11 Pro+ Mingchao (Wuthering Waves) 6999 يوان (حوالي 970 دولارًا) في الصين، ومن المقرر طرحه للبيع في 10 فبراير 2026.

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

خالد عليش وزوجته

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خلطة المحشي

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

فورد

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

