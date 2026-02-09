لمحبي الجيمز .. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق بميزات ثورية

كشفت شركة Red Magic مؤخرًا عن إصدار محدود من أحدث هواتفها الرائدة، Red Magic 11 Pro+ وبالتعاون مع شركة Kuro Games، أطلقت العلامة التجارية إصدار Red Magic 11 Pro+ Wuthering Waves، الذي يتميز بتصميم جديد وجذاب مستوحى من اللون الأحمر الناري.

يُقدّم أحدث جهاز من العلامة التجارية الصينية نفس المواصفات والميزات المتطورة لهاتف Red Magic 11 Pro+ العادي. إلا أن الاختلاف الأبرز يكمن في أن النسخة المحدودة من هذا الهاتف الرائد تتميز بتصميم "الأحمر "، الذي يضفي لمسة نهائية حمراء داكنة على الجهة الخلفية. لذا، يتميّز هذا الطراز بمظهر فريد وإضافات مميزة تُرضي عشاق ومقتني هذه العلامة التجارية على حدٍ سواء.

هاتف ريدماجيك

يتميز إصدار "Wuthering Waves" بتصميم جريء باللون الأحمر الناري في العديد من عناصر هاتف Red Magic 11 Pro+، مما يمنح الجهاز شخصية جديدة لافتة للنظر. ويشمل ذلك جوانب مختلفة مثل:

يأتي هذا الإصدار أيضًا بواجهة مستخدم "Wuthering Waves" قابلة للتخصيص بالكامل، تتضمن أيقونات وخلفيات ورسوم متحركة للشحن وفتح ببصمة الإصبع مستوحاة من لعبة "Gacha" الشهيرة على الهواتف المحمولة. ستحصل بذلك على تجربة مصممة خصيصًا لك. بالإضافة إلى الهاتف، يحصل مشتري هذه الحزمة محدودة الإصدار على العديد من الإضافات المميزة غير الموجودة في الإصدار القياسي.

يبلغ سعر الإصدار المحدود من هاتف Red Magic 11 Pro+ Mingchao (Wuthering Waves) 6999 يوان (حوالي 970 دولارًا) في الصين، ومن المقرر طرحه للبيع في 10 فبراير 2026.